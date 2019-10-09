Kıyamet alameti mi?: Victoria’s Secret ilk kez büyük beden modelle çalışıyor

Sıska modelleri fantezi iç giyim tasarımlarına soktuğu şovlarıyla tanınan Victoria’s Secret'ta (VS) satışların düşmesiyle birlikte devran döndü.
Kendini olduğu gibi sevmeye dayanan beden olumlama hareketinin yükselişine tutunmaya çalışan ABD merkezli içgiyim firması, ilk kez XL beden bir mankenle çalışmaya başladı.
VS'nin İngiltere merkezli içgiyim firması Bluebella ile girdiği işbirliği kapsamında 44 beden model Ali Tate Cutler ile anlaşıldı.
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Had some frank body talks with @stylelikeu on their channel. Getting real about how I never acknowledged my body when I was younger because I never wanted people to really look at mine and realize I was fat. I thought if I didn’t acknowledge it, no one would notice. Then when I started “plus size” modeling, I had so many mixed feelings because now everyone knew I was the very thing I had been trying to hide. The most beautiful thing happened after I had been modeling for a while and started seeing models who were above size 14s that were unbelievably gorgeous. The programming in my mind started rewiring and I realized I too could be gorgeous, at any size. Editing the people you follow and surround yourself with does wonders.
Kampanya fotoğraflarında küçük beden modellerle birlikte Ali Tate Cutler da yer aldı.
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Nova and her girl gang - YAS. ⚡⚡⚡⚡ Our LoveYourself campaign launched on Friday, featuring these four amazing women. This shoot was so special to us. Self-love, inclusivity and diversity are at the heart of Bluebella and we wanted this campaign to reflect that. 🖤 @ali_tate_cutler, @itmaybemay, @olivia_sang_ and @laurarakhmankidd in Nova. #loveyourself #mybluebella #love #yourself #campaign #important #welcomeback #message #launch #unique #beautiful #redefine #sensuality #selflove #self #acceptance #strength #confidence #independence #beauty #integrity #diversity #Nova #girlgang
VS'den yeni modelinin kaç beden olduğuna dair açıklama gelmezken, Cutler kendi Instagram hesabından yaptığı duyuruda "Bedenler için doğru yönde atılmış büyük bir adım" dedi.
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At the launch today for @victoriassecret and @bluebella at their flagship store in NYC. I believe I’m the first size 14 on @victoriassecret? Regardless I’m pretty stoked to work with a brand I idolized when I was a teen. Great step in the right direction for bodies. Available online @victoriassecret and at select stores across the country and UK.
Bu eleştirileri bertaraf etmeye yönelik PR hamlelerinden ilki VS'nin haftalar önce ilk kez bir transseksüel modelle, Valentina Sampaio ile anlaşmasıydı.
VS'nin fanteziden gerçekliğe geçişi, şirketin transseksüellerle çalışmaması gerektiği ve müşterilerin büyük beden model görmek istemediğine dair açıklamalarıyla tartışma yaratan kıdemli pazarlama müdürü Ed Razek'in görevden gitmesinin ardından geldi.
Bunun yolunun da her kişinin kendine özgülüğü, kendini olduğu gibi sevmesi fikrine dayanan beden olumlama hareketinden geçtiğini görerek U dönüşüne başladı.
Zira beden olumlama hareketine yakın çizgideki Aerie ve ThirdLove gibi markaların sahneye çıkmasıyla VS'nin 2016 - 2018 yılları arasında ABD piyasasındaki payı yüzde 33'ten 24'e düştü. 2018 yılında kendi mağazalarındaki satışlar yüzde 3 daha düştü.
Bir zamanlar çok popüler olan ergenlere yönelik Pink serisi aşırı seksi reklamlarına paralel olarak zarara geçti. Ergenlerin para harcamalarıyla ilgili geçen yılki araştırmalara göre VS en çok alınan ilk 10 markadan çıkmakla kalmamış, bir kez aldıktan sonra ikinci kez alışveriş yapılmayan ilk 10 marka listesine girmiş.
Ürün kalitesini bozmakla da eleştirilen VS, meşhur yıllık şovunu bu yıl iptal etti. Karar, TV'deki izleyici sayısında yaşanan büyük düşüş yüzünden alındı. 2017'de 5 milyon izleyici çeken VS şovu için geçen yıl sadece 3.3 milyon izleyici TV başına geçti.
Bu gidişat hissedarları alarma geçirdi. Aktivist yatırımcı Barington Capital, mart atında VS'ye gönderdiği mektupta, şirketi 'kadınların güzelliğe yönelik evrim geçiren tavırlarıyla' aynı hizaya girmeyi becerememekle eleştirirken 'modası geçmiş', 'duyarsız' gibi nitelemelerde bulunmuştu.
Şimdi piyasada VS'ye yöneltilen soru şu: Elmas süslü fantezi sütyenler yerine doğal renkli rahat kesim iç giyim tercih eden kadınlara kendini affettirecek mi ya da apaçık riyakarlıkla suçlanıp melekler katından tümden düşecek mi?
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