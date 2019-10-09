Kıyamet alameti mi?: Victoria’s Secret ilk kez büyük beden modelle çalışıyor

Satışlarında büyük düşüş yaşayan ve bazılarınca 'demode' diye nitelenen iç giyim şirketi Victoria’s Secret, çareyi beden olumlama hareketine tutunup 44 beden model Cutler'a sarılmakta buldu.

Sıska modelleri fantezi iç giyim tasarımlarına soktuğu şovlarıyla tanınan Victoria’s Secret'ta (VS) satışların düşmesiyle birlikte devran döndü.

Kendini olduğu gibi sevmeye dayanan beden olumlama hareketinin yükselişine tutunmaya çalışan ABD merkezli içgiyim firması, ilk kez XL beden bir mankenle çalışmaya başladı.

VS'nin İngiltere merkezli içgiyim firması Bluebella ile girdiği işbirliği kapsamında 44 beden model Ali Tate Cutler ile anlaşıldı.

Kampanya fotoğraflarında küçük beden modellerle birlikte Ali Tate Cutler da yer aldı.

VS'den yeni modelinin kaç beden olduğuna dair açıklama gelmezken, Cutler kendi Instagram hesabından yaptığı duyuruda "Bedenler için doğru yönde atılmış büyük bir adım" dedi.

İç giyim piyayasındaki payı sürekli küçülen VS, hem modellerinde hem de ürünlerinde çeşitlilikten yoksun olmakla giderek daha çok eleştiriliyor.

Bu eleştirileri bertaraf etmeye yönelik PR hamlelerinden ilki VS'nin haftalar önce ilk kez bir transseksüel modelle, Valentina Sampaio ile anlaşmasıydı.

VS'nin fanteziden gerçekliğe geçişi, şirketin transseksüellerle çalışmaması gerektiği ve müşterilerin büyük beden model görmek istemediğine dair açıklamalarıyla tartışma yaratan kıdemli pazarlama müdürü Ed Razek'in görevden gitmesinin ardından geldi.

"Biz satış yaptığımıza pazarlama yaparız, tüm dünyaya pazarlama yapmayız" diyen 71 yaşındaki Razek'i gönderen VS, para kaybını frenlemek için ayrımsız herkese pazarlama yapmaya karar vermiş vaziyette.

Bunun yolunun da her kişinin kendine özgülüğü, kendini olduğu gibi sevmesi fikrine dayanan beden olumlama hareketinden geçtiğini görerek U dönüşüne başladı.

Zira beden olumlama hareketine yakın çizgideki Aerie ve ThirdLove gibi markaların sahneye çıkmasıyla VS'nin 2016 - 2018 yılları arasında ABD piyasasındaki payı yüzde 33'ten 24'e düştü. 2018 yılında kendi mağazalarındaki satışlar yüzde 3 daha düştü.

Bir zamanlar çok popüler olan ergenlere yönelik Pink serisi aşırı seksi reklamlarına paralel olarak zarara geçti. Ergenlerin para harcamalarıyla ilgili geçen yılki araştırmalara göre VS en çok alınan ilk 10 markadan çıkmakla kalmamış, bir kez aldıktan sonra ikinci kez alışveriş yapılmayan ilk 10 marka listesine girmiş.

Ürün kalitesini bozmakla da eleştirilen VS, meşhur yıllık şovunu bu yıl iptal etti. Karar, TV'deki izleyici sayısında yaşanan büyük düşüş yüzünden alındı. 2017'de 5 milyon izleyici çeken VS şovu için geçen yıl sadece 3.3 milyon izleyici TV başına geçti.

Bu gidişat hissedarları alarma geçirdi. Aktivist yatırımcı Barington Capital, mart atında VS'ye gönderdiği mektupta, şirketi 'kadınların güzelliğe yönelik evrim geçiren tavırlarıyla' aynı hizaya girmeyi becerememekle eleştirirken 'modası geçmiş', 'duyarsız' gibi nitelemelerde bulunmuştu.

Şimdi piyasada VS'ye yöneltilen soru şu: Elmas süslü fantezi sütyenler yerine doğal renkli rahat kesim iç giyim tercih eden kadınlara kendini affettirecek mi ya da apaçık riyakarlıkla suçlanıp melekler katından tümden düşecek mi?