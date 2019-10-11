Instagram, direkt mesajı masaüstüne taşıyabilir

Instagram'ın web tabanlı sürümü, mobil uygulamaya göre birçok yönden kısıtlamalar içeriyor.
Masaüstünde resimlerin 'beğenilip' onlara yorum yapılabilmesinin ötesine geçemiyor, direkt mesaj gibi işlevler sadece telefonda kullanılabiliyor.
Chip.com.tr'nin aktardığına göre, uygulama dosyalarını masaya yatırıp, adeta uygulamaların geleceğine bakan Jane Manchun Wong, henüz tamamlanmamış bir 'Instagram Direct' işlevinin arayüzünü Twitter'da paylaştı.
I managed to get the rest of Instagram Direct for desktop web to show up pic.twitter.com/oN7N2He6Eh— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 9, 2019
Wong'un paylaştığı ekran görüntüsü, Direct'in web sürümünün Facebook Messenger'a benzer görünebileceğini gösteriyor. Örneğin bir sohbetteki üyelerin listesi, arayüz içerisinde gösteriliyor.
İşlevin herkese açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor.
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