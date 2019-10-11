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15:21 11 Ekim 2019
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    Johnny Depp ile Amber Heard

    Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk'ın yazışmaları yayınlansın

    © REUTERS / Suzanne Plunkett
    Yaşam
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    Johnny Depp ‘kurgu iddialarla itibarını zedelediği’ gerekçesiyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtığı Amber Heard'ın, Elon Musk ile yazışmalarının yayınlanmasını istedi.

    Olaylı şekilde boşanan oyuncu çift Johnny Depp ile Amber Heard'ın arasında sular durulmuyor. Eski eşine, şiddete uğradığını söyleyerek ‘Kurgu iddialarla itibarını zedelediği’ gerekçesiyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açan Depp, Elon Musk'ın da davaya dahil olmasını istedi.

    Johnny Depp'in 50 milyon dolarlık hakaret davasında Amber Heard'dan yanıt: Şiddet gerçek
    © AFP 2019 / Jason Merritt
    Johnny Depp, eski eşini kendisine şiddet uygulamakla suçladı
    Johnny Depp, hakaret ve şiddet olayının yaşandığı gece çiftin evinde bulunduğu belirtilen Musk’ın, Heard ile olan yazışma ve telefon dökümlerini mahkemeye sunmasını talep etti.

    Johnny Depp, kendisiyle boşandıktan sonra Musk ile ilişkiye başlayan Heard’ın, evlilikleri sırasında kendisini Musk ile aldattığını iddia etmişti. Çok konuşulan boşanma davası sonunda Deep'in avukatı Laura Wasser ile Head'in avukatı Samantha Spector taraflar adına 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşması yaptı.

    Boşandıktan sonra Elon Musk ile ilişki yaşamaya başlayan Amber Heard ve Elon Musk, ilişkileri boyunca iki kez ayrılmıştı. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Amber Heard ile olan ilk ayrılıkları sonrası “Ona gerçekten aşıktım ve acı çektim” demişti.

    Etiketler:
    yayın, yazışmalar, Aldatma, Elon Musk, Amber Heard, Johnny Depp
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