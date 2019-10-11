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18:23 11 Ekim 2019
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    ABD’li aktris Jennifer Aniston.

    Marvel tartışmasına Jennifer Aniston da katıldı: Yeşil ekranda yaşamanın meraklısı değilim

    © AP Photo / Richard Shotwell/ Invision
    Yaşam
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    Usta yönetmen Martin Scorsese'in ardından, Hollywood yıldızı Jennifer Aniston da Marvel Sinematik Evreni hakkında olumsuz görüş bildirenler kervanına katıldı. Marvel filmlerinin sinemaya zarar verdiğini söyleyen Aniston, "Hollywood küçüldükçe küçülüyor. Bence Meg Ryan döneminin geri gelmesini çok isterdik" dedi.

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    Usta yönetmen Martin Scorsese’nin ardından ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston da Marvel karşıtı söylemiyle gündemde.

    Variety dergisine konuşan 50 yaşındaki oyuncu, Marvel’ın sinemaya zarar verdiğini söyledi. Aniston, "Bence Meg Ryan döneminin yeniden gelmesini çok isterdik. Sinema salonuna gidip keyifle oturabilmek hoş olur diye düşünüyorum. Terms of Endearment filmini, Heaven Can Wait, Young Frankenstein, Blazing Saddles, Goodbye Girl filmlerini yeniden ortaya çıkaralım" dedi.

    Marvel filmlerinin Hollywood'u küçülttüğünü belirten Aniston, "Bu filmler benden beklenen filmler olmadığı gibi yeşil ekranda yaşamanın meraklısı da değilim" dedi.

    Friends dizisiyle ünlenen ancak daha sonra ağırlıklı olarak sinema filmlerinde yer alan Aniston ayrıca, yeni dizisi The Morning Show’la televizyon ekranlarına dönüşünü de 'yeşil bir ekranda yaşamakla ilgilenmemesine' bağladı.

    Marvel’ın Sinematik Evreni’ne karşı işaret fitilini atan ilk kişi yönetmen Martin Scorsese olmuştu. Yönetmen, Marvel filmleri için, "Onları izleyemiyorum. Denedim, biliyor musunuz? Ama bu sinema değil. Dürüst olmak gerekirse, onları düşünebildiğim en yakın şey, içinde bulundukları durumda yapabileceklerinin en iyi şeyi yapan oyuncuların yer aldığı bir eğlence parkı. İnsanların duygusal, psikolojik deneyimleri başka bir insana aktarmaya çalıştığı bir sinema değil" demişti.

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    © AFP 2019 / Jesse Grant
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    Marvel polemiğine katılan Marvel Sinematik Evreni'nin şüpheci Nick Fury'si Samuel L. Jackson Variety’ye verdiği röportajda, "Bu, Bugs Bunny'nin komik olmadığını söylemek gibi bir şey. Film filmdir. Onun filmlerini de herkes sevmiyor. Herkesin bir fikri var, yani sorun değil. Kimsenin film yapmasını engellemeyecek" diye cevap vermişti.

    Marvel ekibinin Iron Man'i (Tony Stark) Robert Downey Jr da Scorcece’ye cevap veren isimlerden biri olmuş, "Filmler sinemalarda gösteriliyor. Scorsese'nin görüşlerini takdir ediyorum. Bence farklı bakış açıları konusunda ihtiyaç duyduğumuz şeyleri içeriyor ve böylece odağa dönebilir, yolumuza devam edebiliriz. Tabii ki başarıyı kıskandığı falan yok. O Martin Scorsese" demişti.

    Etiketler:
    film, Jennifer Aniston, Marvel, Hollywood, Martin Scorsese
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