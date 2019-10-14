Huawei, 5G'de hız rekorunu kırdı

Huawei, İsviçreli telekom firması Sunrise ile birlikte çalışarak 5G indirme hızında yeni bir rekora ulaştığını duyurdu. İki firma, 3.67Gbps indirme hızıyla daha önceki 2Gbps hızını neredeyse ikiye katladı.

Huawei'nin güvenilir olup olmadığı hakkında birçok ülke kararsızlığını sürdürürken Sunrise, Huawei ile yakın çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu ortaklık sayesinde Sunrise'ın 262 İsveç şehri ve köyüne 5G hızını ulaştırabileceği belirtiliyor.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre Huawei, yaptığı açıklamada MU-MIMO teknolojisi sayesinde 5G kapasitesini ek güç harcamadan ve ek spektruma ihtiyaç duymadan artırdıklarını belirtti.

İsviçre vatandaşlarının ve şirketlerinin bu yüksek hızlardan ne zaman yararlanmaya başlayacağı henüz açıklanmadı.