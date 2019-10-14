NASA'dan Artemis Görevi için yeni astronot kıyafetleri

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bir kadın ve bir erkek astronotun gerçekleştireceği Ay görevinde kullanılacak yeni astronot kıyafetlerini kamuoyu ile paylaştı. NASA'nın kıyafet hamlesi, daha önce kadınların yapacağı ay yürüyüşünün 'uygun bedende fazla giysi yok' diyerek son anda iptal edilmesini anımsattı.

NASA, 2024 yılına kadar Ay’a ilk kez bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

Apollo 11'den 50 yıl sonra gerçekleşecek Artemis adlı görevde kadın astronota bir de erkek meslektaşı eşlik edecek. Bu kapsamda NASA, Ay'a yapacağı insanlı görevlerde kullanılacak yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı.

NASA'dan yapılan açıklamada kıyafetlerin 'bir kadın ve bir erkek astronot için' özel olarak tasarlandığını duyurdu.

Astronotların Ay yüzeyinde daha rahat hareket etmeleri için eski üniformalara göre daha esnek bir yapıya sahip olduğu belirtilen kıyafetlerin her astronot için özel üretileceği açıklandı.

© Fotoğraf : NASA Kişiye özel astronot kıyafetlerinin dijital ortamda ölçümlenmesi

Kıyafetler yarın NASA'nın YouTube kanalından canlı olarak da yayınlanacak.

AY YÜRÜYÜŞÜ İPTAL EDİLMİŞTİ

NASA'nın bu hamlesinin Mart ayında gerçekleşen kıyafet fiyaskosunun ardından gerçekleşti. Zira NASA, tarihi açısından bir ilk sayılacak, tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibiyle yapılacak uzay yürüyüşünü 'uzay giysilerinin bedenlerinde yaşanan sıkıntı' gerekçesiyle iptal etmişti.

Bunun üzerine kadın astronotlardan sadece biri için giysi yapılırken uzay yürüyüşünde de kendisine bir erkek eşlik etmesine karar verilmişti.

'DAHA ÖNCE HİÇBİR KADIN YÜRÜMEMİŞTİ'

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, “Apollo’dan 50 yıl sonra Artemis programı Ay’a bir sonraki erkek astronotu ve ilk kadın astronotu taşıyacak” dedi. Bridenstine, Amerikalı astronotların 2024’e kadar Ay’a inişini gerçekleştirmek üzere çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

NASA’nın iletişim sorumlusu Bettina Inclan ise, daha önce Ay’a giden 12 astronotun da erkek olduğunu hatırlatarak, “En son 1972’de son insan Ay’da yürüdü. Ay yüzeyinde daha önce hiçbir kadın yürümemişti” ifadelerini kullandı.