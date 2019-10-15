Düz Dünya Derneği Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet

Adana'da 4 Eylül'de Dünya Avşarlar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin gecesine katılan Kılıçdaroğlu, farklı düşünen insanları dinlemek gerektiğine vurgu yaparak, "Orta Çağ’da bütün dünya, dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Bir kişi çıktı ve 'dünya yuvarlaktır' dedi. Mahkemeye götürdüler ve yine 'dünya yuvarlak' dedi. Kim haklı çıkıyor. Şimdi bütün dünya o adamın teorisine destek veriyor. Dolayısıyla bizlerin farklı düşünenleri eleştirmek değil, dinlememiz lazım. Farklı düşündü diye yakalayıp suçlamamıza gerek yok' diye konuşmuştu.

'KENDİSİNE KANITLAMAMIZ İÇİN DAVET EDİYORUZ'

Özkan, dünyanın yuvarlak olduğuna dair teorileri kabul etmediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun örneğinin yerinde olmadığını kaydeden Özkan, "Dünyanın tamamı yuvarlak olduğuna inanmıyor. Amerika'da milyonlarca düz dünyacı var. Biz yuvarlak dünya teorisine katılmıyoruz. Kılıçdaroğlu, eğer farklı düşünceleri dinlemek istiyorsa bizi dinlemeli. Kendisine bu konudaki düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz. Dünyanın gerçekten düz olduğunu kanıtlamamız için kendisini Adana'daki derneğimize davet ediyoruz" dedi.

Özkan, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) Türk astronot gönderilmesi teklifine ilişkin de gönüllü olarak uzaya gitmeyi kabul edebileceğini sözlerine ekledi.