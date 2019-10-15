Hollanda'da 9 yıldır bodrumda 'dünyanın sonunu' bekleyen aile bulundu

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, Ruinerwold köyünde bir adam ile 6 çocuğunun, 9 yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtildi.

Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, 'dünyanın sonunu' beklediği aktarıldı.

Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.

Evin sahibi olan adamın 58 yaşında olduğu çocuklarının ise 16 ila 25 yaşında oldukları ifade edilen haberde, çocukların dünyada kendilerinden başka insanların olup olmadığına dair hiçbir bilgileri olmadığı kaydedildi.

A family of seven has been discovered in the Netherlands living in a basement waiting for the end of the world. The children reportedly did not know there were other humans in the world. Some were adults.

This is roughly the area they were living.https://t.co/NFb9rQjOyy pic.twitter.com/0zxFgE0ZTb — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) October 15, 2019

Olayın, köydeki bir kafeterya sahibinin, çiftlikten eskimiş giysisi ve saçı sakalı birbirine karışmış 25 yaşındaki adamın geçen hafta ilk defa dışarıya çıkarak yardım istemesi üzerine polisi bilgilendirmesi sonucu gün yüzüne çıktığı aktarıldı.

Yapılan araştırma sonucu, evin oturma odasında bulunan bir dolabın arkasında bodruma geçen bir yol bulunduğu ve ailenin orada yaşadığı bildirildi.

Polisin aileyi tahliye ettiği ve çiftlikte araştırma başlattığı belirtildi.

This has to be the weirdest story from the Netherlands for over a decade https://t.co/UcqYWFndWC — DutchReview (@Dutchreviewing) October 15, 2019

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