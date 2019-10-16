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16:00 16 Ekim 2019
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    Jennifer Aniston'ın ilk Instagram paylaşımı Friends hayranlarını coşturdu, siteyi çökertti

    © AFP 2019 / Rich Fury
    Yaşam
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    Instagram alemine hızlı bir giriş yapan ünlü oyuncu Jennifer Aniston, efsanevi Friends dizisinin oyuncularıyla birlikte görüldüğü ilk fotoğrafıyla hem kalpleri fethetti hem de takipçi rekoru kırdı.

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    Sosyal medyaya mesafeli durmasıyla bilinen Jennifer Aniston, Instagram hesabı açarak dün ilk paylaşımını yaptı.

    90’lara damga vuran ‘Friends’ dizisindeki Rachel Green rolüyle dünya çapında tanınan Aniston, ekibin kalanıyla birlikte çektiği selfieyi paylaştı.

    Ünlü yıldız fotoğrafa aynı zamanda yakın arkadaş olduğu Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer ve Matthew Perry’yi de etiketledi. Aniston, “Ve şimdi aynı zamanda Instagram ARKADAŞIYIZ (FRIENDS). Merhaba Instagram” ifadelerini kullandı.

    View this post on Instagram

    And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻

    A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on

    12 SAATTE 5 MİLYON TAKİPÇİ

    Jennifer Aniston hesabı yarattıktan sadece 30 dakika sonra 116 bin kişi tarafından takip edildi.

    Fotoğraf paylaşıldıktan 12 saat sonra ise tam 5 milyon kişi ünlü yıldızı takip etmeye başladı. Aniston'ın Instagram'a girdiğini duyan hayranları ise platformun bir süre çökmesine neden oldu ve ünlü yıldızın hesabı teknik nedenlerden dolayı daha fazla takipçi kabul edemedi.

    ABD’li aktris Jennifer Aniston.
    © AP Photo / Richard Shotwell/ Invision
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    Aniston ise bunun üzerine, “Üzgünüm, sanırım bozdum” yorumunu yaptı.

    PRENS HARRY VE MEGHAN'I GEÇTİ

    Öte yandan Jennifer Aniston’ın 1 milyon takipçiye en kısa sürede ulaşarak bu alanda da rekor kırmış olabileceği belirtiliyor.

    Guinness Dünya Rekorları’na göre, bu unvan daha önce Prens Harry ve Meghan Markle’a aitti. İkili 5 saat 45 dakikada bu baraja ulaşmıştı. Ancak henüz resmen teyit edilmese de Aniston’ın buna çok daha kısa bir sürede ulaştığı düşünülüyor.

    Aniston’ın paylaştığı kare aynı zamanda ekibin Cox’un evinde bir yemekte bir araya geldiğini de gösterdi. Fenomen dizinin hayranları, tüm ekibin devam hikâyesi için bir araya gelmesini uzun süredir dilerken, oyuncular buna sıcak bakmıyor.

    Etiketler:
    Rekor, Takipçi, Friends, Jennifer Aniston, Instagram
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