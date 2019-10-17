Jennifer Aniston: Instagram'ı çökertmek istememiştim

Instagram alemine hızlı bir giriş yaparak sadece beş saat içerisinde 1 milyon takipçi kazanan ve sitenin çökmesine neden olan oyuncu Jennifer Aniston, ikinci paylaşımında " Instagram'ı çökertmek istememiştim" dedi.

90’lara damga vuran ‘Friends’ dizisindeki Rachel Green rolüyle tanınan Aniston, dün Insragram hesabı açıp ilk paylaşımını yapmasının ardından sadece beş saat içerisinde 1 milyon takipçi, 12 saat sonra ise tam 5 milyon takipçi sayısına ulaşmıştı.

Ancak sosyal medyaya mesafeli durmasıyla bilinen Aniston'ın profil açtığını duyan hayranları Instagram'ın bir süre çökmesine neden olmuştu.

Aniston'un ardından Instagram'ın çökmesi de sosyal medyaya damgasını vururken, oyuncu bugün yaptığı ikinci paylaşımda "Instagram'ı çökertmek istememiştim. Nazik, karşılamanız için teşekkürler" dedi.

İlk paylaşımı ‘Friends’ dizisi ekibinin kalanıyla birlikte çektiği selfie olan Aniston'un ikinci paylaşımı ise Apple TV Plus'da başlayan 'The Morning Show' programından bir kesit oldu.

View this post on Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDT

Oyuncunun şuanda ise 11 bin 400 takipçisi bulunuyor.