Jennifer Aniston: Instagram'ı çökertmek istememiştim

Ancak sosyal medyaya mesafeli durmasıyla bilinen Aniston'ın profil açtığını duyan hayranları Instagram'ın bir süre çökmesine neden olmuştu.
Aniston'un ardından Instagram'ın çökmesi de sosyal medyaya damgasını vururken, oyuncu bugün yaptığı ikinci paylaşımda "Instagram'ı çökertmek istememiştim. Nazik, karşılamanız için teşekkürler" dedi.
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I swear I didn’t mean to break it... Thank you guys for the kind, glitchy welcome ❤️
İlk paylaşımı ‘Friends’ dizisi ekibinin kalanıyla birlikte çektiği selfie olan Aniston'un ikinci paylaşımı ise Apple TV Plus'da başlayan 'The Morning Show' programından bir kesit oldu.
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