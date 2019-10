Netflix dünya genelinde en çok izlenen 10 orijinal yapımını açıkladı

Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre, Netflix, içeriklerinin izlenme sayısı gibi istatistiksel bilgilerini paylaşmak yönünde olumlu bir yaklaşım sergilemiyordu. Bugüne dek içeriklerinin detaylarını paylaşmayan firma, bu tutumunu değiştirme kararı alarak, en çok izlenen 10 orijinal yapımı The New York Times aracılığıyla açıkladı.

Platformun açıkladığı en çok izlenen 10 orijinal yapımının listesi şöyle:

1. Bird Box (80 milyon izlenme)

Bird Box'ta, bir anne ve iki çocuğunun kıyametten sonra, hayatta kalma çabasına odaklanılıyor.

2. Murder Mystery (73 milyon izlenme)

Adam Sandler ve Jennifer Aniston'ın başrolünü paylaştığı yapımda, balayı tatilinde bir cinayete şahit olan çiftin yaşadıkları anlatılıyor.

3. Triple Frontier (52 milyon izlenme)

Aksiyon, macera ve suç ögelerini bünyesinde barındıran Triple Frontier'da, ABD'nin özel kuvvetler biriminde görev almış olan 5 arkadaşın aslında, Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronunu devirmek için bir araya gelişini anlatır. Fakat işler istedikleri gibi gitmeyecektir.

4. The Perfect Date (48 milyon izlenme)

Netflix'in popüler romantik gençlik filmlerinden biri olan The Perfect Date'te, üniversiteye gidebilmek için para biriktirmek isteyen bir liselinin hikayesi anlatılıyor. Amacına ulaşmak için para biriktirmeye çalışan genç, sahte sevgili olarak hizmet vermektedir. Ancak bu kez işler yolunda gitmez ve gerçek duygular ortaya çıkar.

5. Tall Girl (41 milyon izlenme)

Romantik komedi türündeki filmin ana kahramanı olan Jodi, 1.85 boyundadır ve hayatının büyük bir bölümünü eğilerek geçirdiği için özgüven kaybı yaşamaktır. Filmde bu durumu aşmaya çalışmasıyla kendini içerisinde bulduğu aşk üçgenine odaklanıyor.

6. The Highwaymen (40 milyon izlenme)

The Highwaymen, 1930'lu yıllarda geçiyor. O yılların en popüler suçlularına odaklanan filmde, Teksaslıların işe karışmasıyla hikâye sarpa sarıyor.

7. Secret Obsession (40 milyon izlenme)

Psikolojik gerilim türünde olan Secret Obsession, Jennifer adındaki uğradığı saldırı sonucu hafızasını yitiren kadına odaklanır. Yanında eşi olduğunu söyleyen 'Russel' isimli biri bulunurken, içgüdüsel olarak kendini rahat hissetmeyen kadın için olaylar kısa sürede sarpa sarar.

8. Always Be My Maybe (32 Milyon izlenme)

Birbirlerinin çocukluk aşkı olan iki kişi, tam 15 yıl sonra yeniden karşılaşıyorlar ve aralarında unutulan şeyler yeniden hatırlanıyor. Filmin kısa bir bölümünde Keanu Reeves'in de yer alması, Always Be My Maybe'yi biraz daha çekici yapmış gibi görünüyor.

9. Otherhood (29 milyon izlenme)

Bir komedi filmi olan Otherhood'da, 3 yakın arkadaşın oğullarına sürpriz yapmak için New York'a gelişleri ve burada başlarına gelen olaylar ele alınıyor. Geçen Temmuz ayında yayınlanan bu film, yeni olmasına rağmen izleyicilerin dikkatini çeken yapımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

10. Fyre (20 milyon izlenme)

Fyre: Festival Fiyaskosu, film belgesel türünde bir yapım. İçeriğin konusu, 2017 yılında yapılması planlanan "Fyre" isimli bir festivalin, nasıl düzenlenemediğini anlatıyor. Bu festival, Fyre Media Inc. isimli bir şirketin CEO'su olan Billy McFarland ve rapçi Ja Rule tarafından düzenlenmeye çalışılmıştı.