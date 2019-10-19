Netflix'ten 'durum raporu'

Netflix, 2019 üçüncü çeyrek sonuçlarını yayınladı ve beklediği 7 milyon üyenin biraz daha azına (6.77 milyon) ulaştığını açıkladı.

2019 üçüncü çeyrek sonuçlarını yayınlayan Netflix, 6.77 milyon üyeye ulaştığını açıkladı.

Firma, en son fiyat yükseltimi ardından ABD'de daha az üyenin kalıcı olduğunu söylerken, bu durumu, "Daha fazla gelirle, konumumuzu güçlendirmek adına hizmetimizi daha da geliştirmek için yatırım yapmaya devam edeceğiz" şeklinde savundu.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre, Netflix, Kanada'daki büyüme grafiği ile ABD karşılaştırmasını göstererek, Hulu'nun etkisinin bu grafiklerde neredeyse olmadığını duyurdu.

Firma, İngilizce olmayan orijinaller konusunda da yatırımını arttırdığını bildirdi.

Disney ve Apple daha düşük fiyatlar ile sunulmasına rağmen, Netflix'in zaten sahip olduğu miktara ulaşmasının zaman alacağı düşünülüyor.