Küçükçekmece’de bir adam cadde üzerinde bulunan bir ağacı, bir süre kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Garip olayın yaşandığı o anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir adam cadde üzerindeki bir ağacı yerinden dakikalarca sökmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir görgü tanığı; “Sabahleyin dükkanı açmaya geldiğimizde bu ağacın yere sıfır şekilde yatık olduğunu gördük. Acaba dedim araba mı motorsiklet mi çarpmış kameradan bir bakayım dedim. Birisi sanki insanmış gibi, ağaçla resmen dövüşüyordu . Kameradan baktığımda birisi orada duran bir bitkiye onunla bir derdi varmış gibi kavga etmiş. Arkadaş sanıyorum alkollüydü sanırım bu da insanların bilinç altlarını gösteriyor. Normalde ağacı seven birisi bunu yapmaz” dedi.

Ağacı dakikalarca yerinden sökmeye çalıştı, başarılı olamadı https://t.co/TZWnqyGgDc pic.twitter.com/xdGMyDUfjn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 19, 2019

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