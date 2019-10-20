Kopya furyasıyla mücadele: Öğrenciler kafalarında karton kutularla sınava sokuldu

Hindistan’da tüm dünyanın ağızlarını açık bırakan kopya furyası, Karnataka eyaletinde bir koleji öğrencileri kafalarına karton kutu geçirerek sınava almaya itti

Hindistan medyası, Karnataka eyaletindeki bir kolejde öğrencilerin kafalarında karton kutular geçirilmiş halde sınava alındığını duyurdu.

The Times of India gazetesinin haberinde öğrencilerin soruları görebilmeleri için kafalarındaki karton kutularda boşlukların bırakıldığı ifade edildi.

Bu sıradışı yöntemle yapılan sınavla ilgili fotoğraflar, dinesh_akula adlı Twitter kullanıcısının hesabından da yayımlandı.

#Karnataka students made to wear cartons on their heads to avoid copying in exams. pic.twitter.com/FOagX0U0tz — dinesh akula (@dineshakula) October 19, 2019

Sosyal medyada yayılan fotoğraflar büyük tepkilere neden oldu.

Okul müdürü, konuya ilişkin açıklamasında bunun ‘sadece bir deney olduğunu’ ve öğrencilerin deneyde yer almayı kabul ettiklerini savundu.

Olay üzerine Karnataka eyalet yönetiminin, okullarda bu tür uygulamalara derhal son verilmesi talimatını verdiği öğrenildi