Kırgızistan Merkez Bankası, halk şarkılarıyla ekonomi öğretecek

Kırgızistan Merkez Bankası, finansal okuryazarlığı geliştirmek amacıyla ünlü halk şarkıcılarının enflasyon ve faiz oranları hakkında şarkılar söylediği bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında çekilen ilk reklamda popüler şarkıcı ve sözyazarı Bayan Ahmatov yer aldı. Ahmatov, komuz isimli çalgısıyla Merkez Bankası’nı enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalarından dolayı takdir ediyor.

Başında geleneksel bir Kırgız şapkası olan ak kalpağın bulunduğu Ahmatov, bankanın çalışmaları olmadan ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor.

Bankadan yapılan açıklamada ise, halk şarkıcılarını beş reklamlık kampanyanın yüzü olarak seçmelerindeki amacın halka geleneksel ve tarihsel yollarla ulaşmak istemeleri olduğu belirtildi.

“Sıradan bir insan için Merkez Bankası’nın ne yaptığını anlamak kolay değil” ifadeleri kullanılan açıklamada, reklamlarda döviz kurları ve para politikası hakkında bilgilerin yanı sıra, ev idaresi ve aile bütçeleri hakkında da tüyolar verileceği aktarıldı.