'Dünyanın en eski doğal incisi' Abu Dabi'de bulundu

Abu Dabi’nin batısında yer alan Marawah Adası’nda devam eden kazılarda 8 bin yaşında olduğu belirtilen bir inci bulundu. İnci aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri tarihinin en eski bulgusu olarak da kayıtlara geçti.

Radyokarbon testleri yapan uzmanlar, incinin milattan önce 5800 ile 5600 yılları arasına tarihlendiğini belirtti.

Uzmanlar, bu keşifle birlikte Neolitik dönemden beri incinin ticarette kullanıldığının kanıtlandığını söyledi. Bu dönemde inci takı olarak kullanıldığı gibi, Mezopotamya coğrafyasında ticaret için de kullanılıyordu, seramik ve gıda maddeleriyle takas ediliyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müdürü Mohamed Khalifa Al Mubarak, “Abu Dabi’de dünyanın en eski incisinin bulunması, ülkemizin ekonomisinin ve kültürünün, tarih öncesi döneme kadar giden derin kökenleri olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

İnci, bu ay sonunda Abu Dabi’deki Louvre Galerisi’nde ‘Lüksün 10 Bin Yıllık Tarihi’ sergisi kapsamında görücüye çıkacak.