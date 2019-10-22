Dünyanın en yünlü koyunu ‘kaçak Chris’ öldü

Avustralya’da beş yıl kadar kaçtıktan sonra yakalanarak kırkılmasıyla gündeme gelen ve çıkan 42 kilo yünle dünya rekoruna imza atan ünlü koyun Chris’in öldüğü duyuruldu.

Yeni Güney Galler eyaletinde bir çiftlikte kalan merinos cinsi koyun Chris’in, yaşlılık nedeniyle öldüğü belirtildi. Chris’in 10 yaşında olduğu kaydedildi.

Hayvanları koruma örgütü olan Little Oak Sanctuary internet sitelerinden yaptığı açıklamada, “Bu tatlı, akıllı ve arkadaş canlısı ruhu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz” denildi.

Chris the sheep: Merino with famously overgrown fleece dies https://t.co/5nXD9eC0Zl — BBC News Australia (@BBCNewsAus) October 22, 2019

Chris, bundan dört yıl önce 2015’te Canberra yakınlarında yakalandığı zaman manşetlere çıkmış ve kendine pek çok hayran edinmişti.

Uzun süredir kaçak olan Chris, postunun ağırlığından dolayı güçlükle hareket edebiliyordu ve dev bir hayvanı andırıyordu. Beş yıl sonra ilk kez kırkıldığı anlaşılan Chris’ten yaklaşık 42 kilo yün çıkmıştı.

Chris, bu miktarla bir dünya rekoruna imza atmıştı. Daha önceki rekor 27 kiloydu.

Kırkma işlemini yapan ve 35 yıllık tecrübesi bulunan Avustralya Koyun Kırpma Şampiyonu Ian Elkin, “Şimdiye kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım” yorumunu yapmıştı.

Koyun Chris daha sonra Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Kurumu (RSPCA) tarafından koruma altına alınmıştı.