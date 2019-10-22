Danimarka’da 120 yıllık deniz feneri tekerleklerle taşınıyor

Danimarka'nın kuzeybatı kıyısında 1900 yılında inşa edilen 23 metrelik Rubjerg Knude deniz feneri, 80 metre daha içeri taşınıyor. Taşınma işlemi televizyonlardan canlı yayınlanıyor.

Kuzey Denizi'nin yıllardır kıyıyı aşındırması üzerine, denize 200 metre uzaklıkta inşa edilen fenerle deniz arasındaki mesafe altı metreye kadar indi. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, yaklaşık bin tonluk feneri tekerlekli ve raylı bir sistemle taşımaya başladı.

© AFP 2019 / HANS RAVN Danimarka'da 1900 yılında inşa edilen 23 metrelik Rubjerg Knude deniz feneri, 80 metre daha içeri taşınıyor.

'RİSK ALMAK ZORUNDAYDIK'

Rubjerg Knude'un yer aldığı Hjoerring kentinin belediye başkanı Arne Boelt, taşınma sırasında birçok şeyin ters gidebileceğini ancak risk almak zorunda olduklarını söyledi. Boelt, "Bir diğer seçenek ise deniz fenerini parçalara ayırmaktı” dedi.

Çevre Bakanı Lea Wermelin de Rubjerg Knude'un ulusal bir zenginlik olduğunu vurguladı.

Deniz fenerinin saatte sekiz metre hızla taşınarak, 10 saatte yeni konumuna varması bekleniyor. Ancak kum fırtınalarıyla ünlü bölgedeki hava koşullarına bağlı olarak bu hesaplamada değişiklikler yaşanabilir.

Rubjerg Knude, 1968 yılında fenere bitişik iki binanın kumlar altında kalmasının ardından faaliyetlerine son verdi ve müzeye dönüştürüldü.

Deniz fenerini her yıl 250 bin kişi ziyaret ediyor.