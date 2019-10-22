Kerimcan Durmaz hakim karşısında

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'Arto' olarak bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı 'Sarallar Suç Örgütüne' şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkıyor.

Bir süredir dil eğitimi almak için Amerika'ya olan Durmaz, şarkıcı Arto'yu 'Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak için Türkiye'ye döndü.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Durmaz hakim karşısına çıkacak.

Durmaz, daha önce sosyal medya hesabından Sarallar grubunun bir üyesine kendisine hakaret eden kişiyi şikayet ettiği gerekçesiyle Sarallar Grubu'na yönelik operasyonda ifade vermişti. Durmaz'ın, Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' dediği kişinin şarkıcı Arto'nun olduğu iddia edilmişti.

Durmaz'ın şikayet ettiği kişinin şarkıcı Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga olduğu ortaya çıkması üzerine Arto, "Hesabını ödeyeceksin adalete" diyerek Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.