Kerimcan Durmaz hakim karşısında

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Durmaz hakim karşısına çıkacak.
Durmaz, daha önce sosyal medya hesabından Sarallar grubunun bir üyesine kendisine hakaret eden kişiyi şikayet ettiği gerekçesiyle Sarallar Grubu'na yönelik operasyonda ifade vermişti. Durmaz'ın, Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' dediği kişinin şarkıcı Arto'nun olduğu iddia edilmişti.
Durmaz'ın şikayet ettiği kişinin şarkıcı Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga olduğu ortaya çıkması üzerine Arto, "Hesabını ödeyeceksin adalete" diyerek Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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