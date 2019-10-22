Gençlerin eğlenceliği TikTok'u IŞİD boş bırakmamış

Gençler arasında eğlenceli videolar yapıp paylaşmak için çok popüler olan TikTok'ta IŞİD propagandası yapan 24 hesap kapatıldı.

Video oluşturma ve paylaşmanın yanısıra canlı yayın imkanı sağlayan sosyal medya uygulaması TikTok'a gençlerin gösterdiği yoğun ilgiye IŞİD'in kayıtsız kalmadığı ortaya çıktı.

The Wall Street Journal (WSJ ) gazetesi, TikTok'tan gençleri cihata cezbetmeye yönelik IŞİD propagandası yapan 24 hesabın saptandığını ve ardından kapatıldığını yazdı.

Bu hesapların silahlı IŞİD'cilerin, kendilerinden 'cihatçı ve gururlu' diye söz eden kadınların, 'ölümüne biat' diye şarkı söyleyen cihatçıların, sokaklarda gezdirilip sergilenen cesetlerin gösterildiği videolar yayımladığı belirtildi.

Videoların gençlerin hoşuna gidecek şekilde kesilip biçilip şekillendirildiği, arka planda çarpıcı müzikler çalınırken çiçek, kalp ikonlarının eklendiği aktarıldı.

BAZILARININ 1000'DEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Yayın kanalı halindeki hesaplardan bazılarının 1000'den fazla takipçisi vardı.

İÇERİK MODERATÖR EKİPLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇTI

TikTok'un terör örgütlerinin uygulamayı kullanmasını engellemeye yönelik kuralları var. Ama IŞİD hesaplarının, WSJ işaret edene dek, ABD ile Çin'deki içerik moderatör ekipleri ve ileri algoritmalar tarafından saptanamadığı belirtildi.

TikTok used by Islamic State to spread propaganda videos https://t.co/8L4KgJGsK2 — BBC News Technology (@BBCTech) October 22, 2019

Facebook ve YouTube gibi sosyal medya şirketlerinin, içeriklerden aşırılıkçı unsurları ayıklamak için kayda değer kaynakları seferber ettiğine, algoritmalarını güçlendirdiğine ve platformlarında aşırılıkçılığın yayılmasını önlemek için müşterek veri tabanı yarattıklarına dikkat çekildi.

'TÜM SEKTÖRÜN SORUNU'

IŞİD hesaplarının ortaya çıkarılmasıyla ilgili sorular üzerine Forbes'e e-posta gönderen TikTok Sözcüsü, bunun sektör çapında bir sorun olduğunu ve koruyucu önlemleri alt etmek için faaliyet gösteren kötü aktörlerin sorunu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi. Sözcü, TikTok'ta kötücül davranışlara karşı saldırgan koruma yapmakla uğraşan bir ekiplerinin olduğunu sözlerine ekledi.