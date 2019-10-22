Vedat Milor: Bir İzmirli takipçim mesaj attı, gevrek için Cambridge English Dictionary ile görüşmelere başlamışlar

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bir İzmirli takipçisinin kendisine mesaj attığını belirtti ve "Gevrek için Cambridge English Dictionary ile görüşmelere başlamışlar" dedi.

Oxford İngilizce Sözlüğü’nün ekim ayı güncellemesinde, 'simit' kelimesi de sözlüğe eklendi. Simit, sözlükte “Türkiye meşeli, pişirilmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü” şeklinde tanımlandı.

Bu haberi "Vatana millete hayırlı olsun! Oxford English Dictionary 'simit' kelimesini Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak tanımlamış ve sözlüğe eklemiş" notuyla takipçilerine aktaran Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, daha sonra İzmirlilerin simite hala 'gevrek' dediğini hatırlattı:

Yani İngilizler bile Turkish bagel ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hala gevrek diyor. https://t.co/GZrrDitl0H — Vedat Milor (@vedatmilor) October 22, 2019

​Bu tip nüansların aslen hoşuna gittiğini söyleyen Milor, konuya ilişkin son paylaşımında ise bir İzmirli takipçisinin kendisine mesaj attığını ve gevrek için Cambridge English Dictionary ile görüşmelere başladıklarını söylediğini ifade etti.

Bir İzmirli takipçim mesaj attı. Gevrek için Cambridge English Dictionary ile görüşmelere başlamışlar. https://t.co/hrA8lwedoo — Vedat Milor (@vedatmilor) October 22, 2019

Sosyal medyada zaman zaman esprili paylaşımların odağına konan İzmir ağzında 'simit'in karşılığı olarak 'gevrek' kelimesi kullanılıyor.