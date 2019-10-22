Gökyüzünde yeni bir vızıltı: Singapur'un gökdelenleri arasından uçan taksi geçti

Bugün bataryalarını doldurup 18 pervanesini döndürerek Singapur'da havalanan ve Marina Koyu üzerinde 2.5 dakika uçan taksi, birkaç yıl içinde ulaşımda devrim yapacağı iddiasıyla dünyaya tanıtıldı.

Almanya merkezli Volocopter şirketinin ürettiği uçan taksi, bagajla birlikte iki yolcu taşıyabiliyor, şimdiki halde saatte en fazla 110 km hıza ulaşabiliyor.

Büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı ve çevre kirliliğini azaltma hedefiyle piyasaya sunulacak uçan taksi, ufak bir helikoptere benzese de insansız hava aracı (drone) teknolojisiyle çalışıyor.

Pilotsuz olarak kendi kendine uçmak üzere tasarımlandı, ancak Singapur'un gökdelenlerinin önünden geçtiği bu ilk şehir merkezi turunda güvenlik gerekçesiyle pilotla birlikte havalandı.

Volocopter daha önce Dubai, Helsinki, Almanya'nın bazı kentleri ve Las Vegas'da deneme uçuşu yapmıştı, ama bu, bir şehrin en kalabalık merkezinin üzerinden ilk uçuşu oldu.

2-5 yıl içinde ticari kullanıma girmesi beklenen Volocopter'in ilk sefer yapacağı yerlerden birinin de Asya'nın finans merkezi şehir-devleti Singapur olması, ardından trafik sıkışıklığıyla meşhur Asya metropollerine yayılması planlanıyor.

İŞ İNSANLARINA 'BÜYÜK KOLAYLIK'

Volocopter CEO'su Florian Reuter, trafik altyapısı Batılı büyük şehirlerden daha planlı ve daha iyi olan Singapur'un ardından, şirket yöneticilerinin önemli bir toplantıya ya da uçağa yetişmek isterken trafik sıkışıklığı yüzünden saatlerce yolda kaldığı metropolleri hedef koydu.

Reuter, pilotsuz uçan taksiyi çok büyük ihtiyacın hissedildiği Endonezya'nın başkenti Cakarta, Filipinler'in başkenti Manila, Tayland'ın başkenti Bangkok ve Asya'nın devleri Çin ile Hindistan'da devreye sokmak istediklerini söyledi.

ÇİN'DE SERİ ÜRETİM

Volocopter, Çin'de kendi hissedarları arasında da yer alan otomobil üreticisi Geely ile ortaklığa giderek Çin piyasası için uçan taksi seri üretimi yapmayı amaçlıyor.

© REUTERS / FELINE LIM Alman şirketi Volocopter'ın CEO'su Florian Reuter, ürettikleri uçan taksiyi Singapur'da tanıtırken Çin, Hindistan, Tayland, Filipinler ve Endonezya'yı hedef ülkeler olarak açıkladı.

SİNGAPUR'DA VOLOPORT TAMAM

Havası en kötü büyük şehirler küresel endeksinde 6. sırada yer aldığından, Volocopter pazarlamaya münasip Singapur'da deniz kenarında iniş-kalkış pistleri ve yolcu terminali olan uçan taksi istasyonu 'VoloPort'un kurdelası haftabaşında kesildi bile.

Volocopter'in partneri Skyports'un Genel Müdürü Duncan Walker, hava taksilerinin ulaştırmada diğer araçların ikamesi değil, başlıbaşına bir seçenek olacağını söyledi.

Walker, "Biz bunun insanların şehirde nasıl seyahat ettiklerinin dinamiğini değiştireceğini düşünüyoruz" dedi.