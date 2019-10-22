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    A Volocopter air taxi performs a demonstration in Singapore, October 22, 2019. REUTERS/Feline Lim

    Gökyüzünde yeni bir vızıltı: Singapur'un gökdelenleri arasından uçan taksi geçti

    © REUTERS / FELINE LIM
    Yaşam
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    Kendine kendine uçması için tasarımlanan 18 pervaneli hava taksi, şehir merkezindeki ilk deneme uçuşunu Singapur'da gerçekleştirdi. Asya'da 2-5 yıl içinde pilotsuz uçan taksi seferlerine başlaması bekleniyor.

    © AFP 2019 / MARTIN BUREAU
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    Bugün bataryalarını doldurup 18 pervanesini döndürerek Singapur'da havalanan ve Marina Koyu üzerinde 2.5 dakika uçan taksi, birkaç yıl içinde ulaşımda devrim yapacağı iddiasıyla dünyaya tanıtıldı.

    Almanya merkezli Volocopter şirketinin ürettiği uçan taksi, bagajla birlikte iki yolcu taşıyabiliyor, şimdiki halde saatte en fazla 110 km hıza ulaşabiliyor. 

    Büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı ve çevre kirliliğini azaltma hedefiyle piyasaya sunulacak uçan taksi, ufak bir helikoptere benzese de insansız hava aracı (drone) teknolojisiyle çalışıyor. 

    Pilotsuz olarak kendi kendine uçmak üzere tasarımlandı, ancak Singapur'un gökdelenlerinin önünden geçtiği bu ilk şehir merkezi turunda güvenlik gerekçesiyle pilotla birlikte havalandı.

    Volocopter daha önce Dubai, Helsinki, Almanya'nın bazı kentleri ve Las Vegas'da deneme uçuşu yapmıştı, ama bu, bir şehrin en kalabalık merkezinin üzerinden ilk uçuşu oldu.

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    © AA /
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    2-5 yıl içinde ticari kullanıma girmesi beklenen Volocopter'in ilk sefer yapacağı yerlerden birinin de Asya'nın finans merkezi şehir-devleti Singapur olması, ardından trafik sıkışıklığıyla meşhur Asya metropollerine yayılması planlanıyor. 

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    Volocopter CEO'su Florian Reuter,  trafik altyapısı Batılı büyük şehirlerden daha planlı ve daha iyi olan Singapur'un ardından, şirket yöneticilerinin önemli bir toplantıya ya da uçağa yetişmek isterken trafik sıkışıklığı yüzünden saatlerce yolda kaldığı metropolleri hedef koydu.

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    Reuter, pilotsuz uçan taksiyi çok büyük ihtiyacın hissedildiği Endonezya'nın başkenti Cakarta, Filipinler'in başkenti Manila, Tayland'ın başkenti Bangkok ve Asya'nın devleri Çin ile Hindistan'da devreye sokmak istediklerini söyledi.

    ÇİN'DE SERİ ÜRETİM

    Volocopter, Çin'de kendi hissedarları arasında da yer alan otomobil üreticisi Geely ile ortaklığa giderek Çin piyasası için uçan taksi seri üretimi yapmayı amaçlıyor. 

    Alman şirketi Volocopter'ın CEO'su Florian Reuter, ürettikleri uçan taksiyi Singapur'da tanıtırken Çin, Hindistan, Tayland, Filipinler ve Endonezya'yı hedef ülkeler olarak açıkladı.
    © REUTERS / FELINE LIM
    Alman şirketi Volocopter'ın CEO'su Florian Reuter, ürettikleri uçan taksiyi Singapur'da tanıtırken Çin, Hindistan, Tayland, Filipinler ve Endonezya'yı hedef ülkeler olarak açıkladı.

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    Havası en kötü büyük şehirler küresel endeksinde 6. sırada yer aldığından, Volocopter pazarlamaya münasip Singapur'da deniz kenarında iniş-kalkış pistleri ve yolcu terminali olan uçan taksi istasyonu 'VoloPort'un kurdelası haftabaşında kesildi bile. 

    Volocopter'in partneri Skyports'un Genel Müdürü Duncan Walker, hava taksilerinin ulaştırmada diğer araçların ikamesi değil, başlıbaşına bir seçenek olacağını söyledi. 

    Walker, "Biz bunun insanların şehirde nasıl seyahat ettiklerinin dinamiğini değiştireceğini düşünüyoruz" dedi.

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