Netflix yeni içerikler için 2 milyar dolar borca giriyor

Netflix, daha fazla içerik yatırımı yapmak için bu yıl bir kez daha 2 milyar dolar borca giriyor. 2 milyar dolarlık içerik yatırımı kapsamında şirket, orijinal programların üretimi, içerik satın alması ve içerik odağında diğer yatırımlara odaklanacak.

Netflix, daha fazla içerik yatırımı yapmak için bu yıl bir kez daha 2 milyar dolar borca giriyor. 2 milyar dolarlık içerik yatırımı kapsamında şirket, orijinal programların üretimi, içerik satın alması ve içerik odağında diğer yatırımlara odaklanacak.

Bu yeni gelişmeyi bugün hissedarlarıyla paylaşan Netflix'in hisseleri açıklamanın ardından küçük bir düşüş yaşadı. Webrazzi.com'un aktardığına göre 2017 yılından bu yana şirketin içerik yatırımı için borca girdiğini düşünürsek, açıklamayla birlikte hisse değerinde düşüş yaşanması oldukça şaşırtıcı.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta 2019'un üçüncü çeyrek mali raporunu yayınlayan Netflix'in, beklentilerin üstünde bir kazanç tablosu ortaya koyduğunu hatırlatmakta fayda var. Şirketin kazancı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 5.24 milyar dolara ulaşırken, öngörülen 5,25 milyar dolarlık kazanca da ciddi anlamda yakındı. Şirket 1.07 dolar olması öngörülen hisse başı kazancını 1.47 dolara taşımıştı.