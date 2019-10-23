Çinli adam, meme kanseri nedeniyle kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

Şu Shinan, tam 169 buket pembe güllerle çevrilen tabutuna gelinlikle konulan Yang’ın önünde evlilik yeminlerini okudu. Cumartesi gerçekleştirilen törene çiftin aileleri ve arkadaşları katıldı.
Heart-broken fiancé marries his partner's CORPSE during her funeral to show his devotion to her https://t.co/ty2Vohbpf2— Daily Mail Online (@MailOnline) October 23, 2019
Törende gözyaşları içinde konuşan Şu Shinan, “Sevgili eşim, sakın endişelenme. Hayatımın geri kalanı acı içinde geçecek ama pes etmeyeceğim” dedi.
Üniversitede sınıf arkadaşları olan çift, 2007 yılında bir araya geldi, 2013 yılında da nişanlandı. Ancak üç ay sonra Yang’a meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyatların ve kemoterapi seanslarının ardından 2017’de Yang’ın sağlığının düzelmesi üzerine çift düğün hazırlıklarına başladı ancak bir sene sonra tekrar nüksedince iptal ettiler.
Yang’ın ölümünden sonra bir alışveriş kartı bulan Şu Shinan, aslında nişanlısının son kez hastaneye kaldırılmadan önce gelinliğini seçtiğini öğrendi. Gelinliği satan mağazanın sahibi çiftin hikâyesinden etkilenince ücret olarak sadece 1 yuan (yaklaşık 1 TL) talep etti.
Çiftin hikayeleri, Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo’da da gündem oldu.
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