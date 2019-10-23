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15:17 23 Ekim 2019
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    İstanbul'a kasım ayında kar geliyor

    © DHA /
    Yaşam
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    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, kasım ayının sonunda İstanbul'a kar yağmasının beklendiğini belirtirken kış ayının ise soğuk ancak az yağışlı geçeceğini kaydetti.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, değerlendirmelerde bulundu.

    Yağış, sağanak, yağmur
    © DHA /
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    Tek, "Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak. Özellikle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor" dedi. 

    'BİZİ ASLINDA KURAK BİR KIŞ BEKLİYOR'

    İstanbul'a bu kış ilk karın erken yağabileceğini vurgulayan Tek, şöyle devam etti:

    "Bizi aslında kurak bir kış bekliyor. Kurak kış derken, kar yağmayacak mı sorusunu da akla getiriyor. Ama sıcaklık verileri aynı şeyleri söylemiyor. Sıcaklık verileri mevsim normalleri ve altı değerler gösteriyor. Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak. Özellikle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor. Bu da beraberinde yine yüksek basıncın olduğu günlerin sayısını artıracağından, sisli ve puslu günlerin, deniz trafiğinde aksamaların daha çok yaşanacağına işaret ediyor. Tabii ki bu, bugünden baktığımız verilere göre."

    İstanbul'da sağanak yağış
    © AA / Abdullah Coşkun
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    'SOĞUK AMA AZ YAĞIŞLI BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ'

    Normalde girilen veriler kar yağışının en yoğun olduğu dönemin Ocak'ın 15'i ile Şubat'ın 15'i olduğunu ifade eden Tek, şunları kaydetti:

    "Geçmiş yıllara ait veriler bu şekilde gösteriyor. Ama bu seneye özgü, Kasım ayının özellikle ortalama sıcaklıkların altında geçeceğini söyleyebiliriz. Bu sapmalara biz anomali diyoruz. Bunlar ortalamaların altında kalacak gözüküyor. Bu sadece bir işaret aslında. Yani sıcaklıkların ortalamaların altında kalmış olması, Kasım ayının sonlarında kar yağışı olma olasılığına işaret ediyor. Bir kesin hüküm değil. Kesin kar yağacak anlamına gelmiyor ama öyle bir olasılık oluyor. Diğer aylar içerisinde de yine sıcaklıklar mevsim normali ve altı değerler yani serin bir kış olacak. Aralarda tabii sıcak günler olabilir ama derin kuvvetli soğukların olduğu, yani eksi değerlerin fazla olduğu bir kış bizi bekliyor ama yağış miktarları az olduğundan kar yağışlarının miktarları az olabilir. Zeminde tutabilir, bir-iki gün kalabilir. Bununla birlikte sıcaklık ve yağışı uzun vadeli iklim tahminlerinde değerlendirirsek, evet İstanbul'da bu sene Kasım ayı sonunda bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Kasım sonuna doğru sıcaklıklar biraz daha düşmüş olacak. Yağışlar açısından sıkıntılar var. Su tasarrufuna şimdiden başlamamız gerekiyor."

    Küresel kuraklık
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
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    'BU KIŞ SÜPER HÜCRE VE DOLU OLAYI YAŞANMA OLASILIĞI DÜŞÜK'

    Geçtiğimiz Sonbahar ve Kış aylarında sıkça gördüğümüz süper hücre ve dolu olaylarının yaşanması ile ilgili olarak ise Tek şu görüşleri dile getirdi:

    "Bu olasılık biraz daha düşüyor tabii ki. Yani sıcaklıklar yüksek olduğu zaman bu enerji daha da fazlalaşmaya başlıyor. O yüzden o tür yapıların olma olasılığı biraz daha az. Daha çok Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemler bu dönemde Eylül, Ekim, Kasım aylarında oluşuyordu. Hatta Ekimin sonlarına gelmiş vaziyetteyiz. Bu zaman içerisinde Orta Akdeniz üzerinden gelen çok fazla bir yağışlı sistem mevcut değil. Bunların sayıları azaldı, buradan gelen enerjisi yüksek yapılar süper hücre dediğimiz yapılar oluşturuyordu. Bunlar bu sene fazla oluşmayacak görünüyor. Daha çok yüksek basınç, Kuzey'den gelecek soğuk havalar ama bununla birlikte yağış getirmeyecek havalar olacak gözüküyor önümüzdeki 6 ay boyunca. Bunun içine kış ve ilkbaharın ilk zamanları da dahil."

    'DOĞAL YAŞANTIMIZDAN UZAKLAŞTIK'

    © AP Photo / Wong Maye-E
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    Vatandaşlar ise Kasım ayının kar yağışı için erken olduğunu söylüyor. 

    Karaköy'de balık tutan emekli öğretmen Mahmut Aytaç, "Mevsimlerin düzensizliği, küresel ısınma, doğanın intikam alması. Yani başka söylenecek bir şey yok. İnsanın kendi eliyle yaşadığı çevrenin dengesini bozması. Bir doğal denge var. Bu denge insan eli ile bozuluyor. Sonuçlarına da katlanacağız. Seller, mevsimsel değişkenlikler. Bunlar hep sonuçları" şeklinde konuştu. 

    Karın erken yağmasının oldukça normal olduğunu ifade eden Vatandaş Necdet Bayraktar, "Doğal yaşantımızdan sürekli uzaklaşmış durumdayız. Hepsi ozon tabakasında etkili oluyor. Bunlar da iklim şartlarını değiştiriyor. Tümüyle geçmişimize baktığımız zaman, doğal yaşantımızdan uzaklaştık. Bu karın gelmesi artık normal. Belki yaz mevsiminde bile karı göreceğiz bu saatten sonra" dedi.

    Etiketler:
    Yağış, kuraklık, soğuk, değerlendirme, Adil Tek, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Kar, kış, sonbahar, İstanbul
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