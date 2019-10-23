Kanadalı şirket, 'görünmezlik pelerini' geliştirdi

Şirketin, Ekim ayı başlarında yapmış olduğu patent başvurusunda ortaya çıkan malzeme, bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan ilgili nesnenin etrafındaki ışığı bükerek, hedefe görünmezlik sağlıyor.
Quantum Sheath'ın özelliklerini sergileyen şirket, yaklaşık 100 dakikalık bir video ile bir tank ve uçak maketini görünmezlik pelerini ile gizlenebildiğini gösterdi.
‘Magic’ material will help you hide... FAST! pic.twitter.com/4YohsFcOwx— RT (@RT_com) October 22, 2019
“Quantum Stealth, herhangi bir ortamda, herhangi bir mevsimde, günün veya gecenin herhangi bir saatinde, başka hiçbir kamuflajın sağlayamayacağı bir gizlilik vaat ediyor” diyen Hyperstealth CEO'su, son dokuz yıldır bu teknoloji üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Quantum Sheath'ın, terör ve diğer suç faaliyetlerinde kullanılabileceğine dikkat çeken Hyperstealth CEO'su, bu gibi korkunç senaryoların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Cramer, hafif bükülen bir malzemeden yapılan Quantum Sheath’ın üretim tarihi ve fiyatını konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.
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