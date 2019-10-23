Google 'kuantum üstünlüğüne' sahip bilgisayar geliştirdiğini açıkladı

Google, 'kuantum üstünlüğüne' sahip bir bilgisayar geliştirdiklerini ve en hızlı süper bilgisayarlarla 10 bin yıl sürecek hesaplamaların 200 saniyede yapılabildiğini açıkladı.

Alphabet Inc.'in iştirakı Google, bir süredir devam eden söylentilere son noktayı koydu ve kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını iddia etti.

Şirketin kendi geliştirdiği kuantum yongasıyla gerçekleştirdiği testlerin sonuçları Çarşamba günü dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'de yayınlandı.

Makaleye göre, daha önce en güçlü süper bilgisayarların bile gerçekleştiremeyeceği bir hesaplama, devrim niteliğinde yeni bir bilgisayar türü sayesinde başarıldı. Buna göre, 'Sycamore' ismiyle bilinen kuantum bilgisayar, klasik bir sistemde yaklaşık 10 bin yıl sürecek işlemi, 200 saniyede tamamlayabiliyor.

Google araştırmacıları, bu görevin başarı ile gerçekleştirilmesinin, pratik uygulamaların yolunu açtığını belirtiyor. Google, şimdi daha geniş kapsamlı operasyonlar yürütebilecek ve çeşitli alanlarda kullanılabilecek bir sistem kurmayı umuyor.

Google'ın mühendislik direktörü Hartmut Neven, kaleme aldığı blog yazısında “Bu kazanım yıllar süren araştırmanın ve birçok insanın kendini adamasının sonucudur” dedi.

Neven, bu teknolojinin nasıl çalışacağını keşfetmenin de aynı zamanda yeni bir yolculuğun başlangıcı olduğunu ekledi.

Excited about what quantum computing means for the future - it gives us another way to speak the language of the universe and better understand the world, not just in 1s and 0s but in all of its states: beautiful, complex, and with limitless possibility. https://t.co/P6YX4KguMX — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 23, 2019

​Google CEO'su Sundar Pichai ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuantum hesaplamanın gelecek için ne anlama geldiği konusunda heyecanlıyız. Bize evrenin dilini konuşmanın ve dünyayı daha iyi anlamanın alternatif yolunu gösteriyor. Artık sadece 1'ler ve 0'lar değil, güzel, karmaşık ve sınırsız olasılıklar olacak" dedi.

​IBM: GOOGLE FAZLA HESAPLADI

Google son yıllarda, kuantum bilgisayar geliştirmeye çalışan Intel ve IBM gibi firmalarla yoğun rekabete girdi.

Şirket bir ay önce, prototip kuantum işlemcilerinin “kuantum üstünlüğünü” göstermeye çok yaklaştığını öne sürmüş, bunun ardından IBM de tersi yönde açıklamalar yapmıştı.

Rakip firma, Google'ın işlemin zorluğunu ve klasik bilgisayarda ne kadar zaman alacağını “fazla hesapladığını” iddia etmişti.

Şirketin 21 Ekim'de blog sayfasında yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Aynı işlemin ideal simülasyonunun, klasik bilgisayar sisteminde 2.5 günde ve daha yüksek güvenilirlikle tamamlanabileceğini iddia ediyoruz.

“Kuantum üstünlüğü” ifadesi, 2012 yılında John Preskill isimli bilim insanı tarafından ortaya atılmıştı.