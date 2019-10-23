Avustralya'da yarış atlarının işkenceyle kesilip et ihracatına malzeme yapılmasına soruşturma

Her ay yüzlerce emekli yarış atının türlü kötü muameleden geçirilip kesilmesi ve insan tüketimi ya da hayvan maması için ihraç edilmesi haberi, nihayet mezbahaya soruşturma açılmasını sağladı. Ama at yarışının en popüler spor-eğlence olduğu Avustralya'da atları doğumdan ölüme takip ederek kesime gönderilmelerini önleyecek bir sistem ortada yok.

Avustralya'da eski yarış atlarının türlü işkenceden geçirilerek kesildiği ve et ihracatında kullanıldığına dair görüntülerin infial yaratmasının ardından eyalet hükümeti devreye girdi.

Quennsland eyaletindeki Meramist mezbahasına, soruşturma açıldı.

Devlet televizyonu ABC'nin haberine göre Meramist mezbahasında ayda 500 emekli yarış atı işkenceyle kesilip yurt dışına evcil hayvanlarla insanların et tüketimi için satılıyor.

Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, soruşturmayı duyururken, gördükleri karşısında tiksinti ve dehşete kapıldığını dile getirdi.

Palaszczuk, "Hayvan sağlığından herkes sorumlu ve hükümet hayvan mezaliminin tarafını tutmayacak" dedi.

Başbakan, Queensland'in Avustralya'da hayvanlara zulmedilmesine karşı en sıkı yasalara sahip eyalet olduğunu belirtti.

Daha önce eyalet hükümetinin tarım bakanlığına bağlı biyogüvenlik müdürlüğünün soruşturma açtığı Meramist mezbahasına yönelik yeni soruşturmayı Queensland Yarış Doğruluğu Komisyonu yürütecek.

Yarış atlarını kesmek Queensland eyaletinde yasadışı değil, ama Yeni Güney Galler (New South Wales) eyaletinde yasak.

ABC'nin haberine göre Yeni Güney Galler'deki emekli yarış atları eyalet yasalarına göre hayvan barınaklarına yerleştirilmeleri gerekirken para için Queensland'e kaçırılıp burada mezbahaya teslim ediliyor.

Atların kimlikleri, damgaları ve mikroçipleri üzerinden iz sürülüp yarış kayıtlarıyla karşılaştırarak saptanıp doğrulandı ve mezbahaya gönderilmeden önce sahiplerine 5 milyon dolar ödül parası kazandırdıkları hesaplandı.

1 milyar dolarlık bir sanayi olan at yarışı sektörüne her yıl 14 bin tay doğuyor.

Meramist'ten çıkan et, Avrupa ve Asya'ya satılıyor, bir kısmı insan tüketimine sunuluyor, bir kısmı hayvan maması ve hatta yarış tazıları için mama olarak işleniyor.

Avustralya'da yarış atı kesimi ve işlemesi yapan iki mezbaha var. At yarışı yetkilileri, her yıl yarışlardan emekli olan 8500 atın sadece yüzde 0.4 - 1'nin kesime gönderildiğini savunuyor.

Ancak at yarışı sektörünü denetleyen eyalet yetkilileri, her atı doğumundan emekliliğine dek takip etmelerini talep eden federal kuralı bile yerine getiremediklerini, kimsenin de kendilerinden bunu yapmalarını talep etmediğini itiraf ediyor.

ABC'ye göre her yıl 4000 bin at ortadan kayboluyor, yani kesime gönderiliyor ki, bu yılda emekli olan atların neredeyse yarısına tekabül ediyor.

At yarışlarının düzenleyici kurumu Racing Australia'nın Queensland CEO'su Brendan Parnell "Bu artık değişmeli, ulusal çapta atların hareketlerini emeklilikten sonra da izleyen bir at takip programı kurulması elzem" dedi.