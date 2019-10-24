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16:02 24 Ekim 2019
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    Brezilya ve Çin, BRICS ülkelerinde yayın yapacak Netflix benzeri bir yayın servisi kurmaya hazırlanıyor

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    Yaşam
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    Brezilya ve Çin, BRICS ülkelerinde yayın yapacak Netflix benzeri bir yayın servisi ve ortak televizyon kanalı kurmaya hazırlanıyor. Söz konusu proje, BRICS ülkeleri tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası tarafından fonlanacak.

    Bitva za Sevastopol
    BRICS
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    Brezilya ve Çin, kendilerinin yanı sıra Rusya, Hindistan ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkelerinde dev bir seyirci kitlesine ulaşması beklenen Netflix benzeri ortak bir internet yayın servisi kurmayı planlıyor.

    Brezilya Vatandaşlık Bakanı Osmar Terra’nın, Çin Kültür Bakanlığı’yla söz konusu konuyu görüştüğü haberleri dün Brezilya basınında yer almıştı. Basına yansıyan haberlere göre, Pekin’in en büyük görsel-işitsel içerik üreticisi olan Çin Medya Grubu’nun da söz konusu projeye dâhil olacak.

    Kurulması planlanan Netflix benzeri yayın servisi ve BRICS ülkelerinin tümüne yayın yapacak olan televizyon kanalı, toplamda 3 milyar kullanıcıya hizmet verecek. Bloğun her bir üyesi, projede yüzde 20’lik pay alacak.

    Söz konusu projenin, BRICS’in başlıca finansal kuruluşu olan Yeni Kalkınma Bankası tarafından fonlanacağı düşünülüyor.

    Çin’in geniş ve hızla büyümeye devam eden seyirci kitlesi, yakın zamanda dünyanın bir numaralı film piyasası olmaya aday gösteriliyor. Hollywood şirketleri Çin halkının aklını çelmeye çalışsa da, Çinli üreticiler şimdiden en çok kar eden filmler listesine girmenin yolunu buldu.

    BRICS ülkeleri için ayrı bir yayın servisinin kurulması, Çinli seyircilere çok daha hızlı ve kolay yoldan ulaşabilmelerine olanak sağlayacak. Aynı durum, ülke içinde ve dışında hızla büyüyen Bollywood sinemasının sahibi Hindistan için de geçerli.

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bugün Pekin’i ziyaret edecek. Ülkesinde azılı bir komünizm ve sosyalizm eleştirmeni olsa da, Brezilyalı lider ziyareti kapsamında Çin’le olan ekonomik ilişkilerini geliştirmek için gayret sarf edecek.

    Etiketler:
    Bollywood, dizi, Netflix, Çin, Brezilya, BRICS
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