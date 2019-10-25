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15:11 25 Ekim 2019
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    Turistler Venedik'te 'çıldırıyor': Döviz bürosunda verilen parayı az bulan İsrailli, kadın kasiyeri rehin aldı

    © Fotolia / Iakov Kalinin
    Yaşam
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    Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen aşırı sayıda gelip çevreye zarar vermeleri nedeniyle turistlerle mücadele içinde bulunan İtalya'nın Venedik kenti, yeni bir şok yaşadı. Aşırı pahalılığıyla da tanınan Venedik'te döviz bürosunda dolar bozduran Ortadoğulu bir turist, verilen euro miktarını az bulunca adeta çıldırdı.

    © AFP 2019 / MIGUEL MEDINA
    Dev yolcu gemilerinin Venedik'e girişi yasaklanıyor
    Venedik'te Büyük Kanal üzerindeki Rialto Köprüsü yakınında bir döviz bürosuna giren 46 yaşındaki İsrailli turist, elindeki 100 ABD dolarını euroya çevirmek istedi.

    Ancak düşük bulduğu döviz kuruyla kendisine az miktarda euro verilmesine kızan turist, işlemin iptalini istedi.

    Kepenkleri indirip kadın kasiyeri rehin alan ve kendini büroya kapatan turist, 100 doları geri verilene dek rehineyi bırakmamakta ısrar etti.

    Yaklaşık yarım saat süren olaydan çok sarsıldığı belirtilen kadın çalışan, sonunda polisi aramayı başardı.

    Döviz bürosuna gelen polis memurları, kepenkleri açıp içeri girdi ve saldırgan turisti yakaladı.

    Karakola götürülen turist hakkında 'kasiyeri kaçırma' suçlamasında bulunulurken 100 doları da geri verilmedi.

    Venedik
    Sputnik
    Venedik'te kebapçı dükkanı açmak artık yasak

    TURİSTLERİN 'KABUL EDİLEMEZ' DAVRANIŞLARI

    Salı günü gerçekleşen olay, medyada 'Venedik'te turistlerin kabul edilemez davranışlarında son perde' gibi yorumlarla yer aldı. 

    GONDOLDA ÖZÇEKİM YAPAMAZSIN

    Geçen ay Güney Afrikalı bir turist ailesiyle birlikte kanal setine bağlanmış bir gondola atlayıp selfie çekmek isteyince, "Burası özel mülk, ya binmek için para ödersin ya da çeker gidersin" diyen gondolcuya sinirlenerek kafa ve yumruk atmıştı.

    ÇAMAŞIRLA DENİZE GİREMEZSİN

    Venedik
    Sputnik
    Venedik'e gelen turist sayısı kısıtlanacak

    Ağustosta iki Norveçli genç kadın Rio di Cannaregio Kanalı'nda çamaşırlarıyla yüzdükleri için para cezasına çarptırıldı.

    OCAK YAKIP KAHVE PİŞİREMEZSİN

    Temmuzda iki sırtçantalı Alman gezgin, Rialto Köprüsü altında seyyar ocakla kahve pişirirken yakalanınca, 950 euro para cezasına çarptırılmakla kalmadı, üstüne Venedik'ten sürüldü. 

    ÜSTÜ ÇIPLAK BİSİKLETE BİNEMEZSİN

    Haziranda iki İngiliz turiste üstü çıplak bisiklete bindikleri için 350 euro para cezası kesildi. 

    YILDA 20 MİLYONDAN FAZLA TURİST

    Venedik'te ‘karnaval’ zamanı
    © AA / Barış Seçkin
    Venedik'e giriş artık ücretli

    Nüfusu 53 bine inen ama yılda 20 milyondan fazla turist ağırlayan Venedik, turistlerden 'giriş vergisi' almaya da karar verdi.

    KİŞİ BAŞI 10 EURO GİRİŞ VERGİSİ

    Temmuz 2019'da başlaması gereken ama Ocak 2020'ye ertelenen 'giriş vergisi', düşük yoğunluklu turizm sezonunda 3, yoğun turizm sezonunda 6-8 ve Karnaval ile Paskalya gibi aşırı yoğun turizm sezonunda 10 euro kişi başı ücret alınmasını öngörüyor. Toplanacak paranın, turistlerin tarihi Venedik'e verdikleri zararların onarımına harcanacağı belirtiliyor.

    Etiketler:
    rehine, Döviz bürosu, Turist, Turizm, Venedik, İtalya
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