Turistler Venedik'te 'çıldırıyor': Döviz bürosunda verilen parayı az bulan İsrailli, kadın kasiyeri rehin aldı

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen aşırı sayıda gelip çevreye zarar vermeleri nedeniyle turistlerle mücadele içinde bulunan İtalya'nın Venedik kenti, yeni bir şok yaşadı. Aşırı pahalılığıyla da tanınan Venedik'te döviz bürosunda dolar bozduran Ortadoğulu bir turist, verilen euro miktarını az bulunca adeta çıldırdı.

Venedik'te Büyük Kanal üzerindeki Rialto Köprüsü yakınında bir döviz bürosuna giren 46 yaşındaki İsrailli turist, elindeki 100 ABD dolarını euroya çevirmek istedi.

Ancak düşük bulduğu döviz kuruyla kendisine az miktarda euro verilmesine kızan turist, işlemin iptalini istedi.

Kepenkleri indirip kadın kasiyeri rehin alan ve kendini büroya kapatan turist, 100 doları geri verilene dek rehineyi bırakmamakta ısrar etti.

Yaklaşık yarım saat süren olaydan çok sarsıldığı belirtilen kadın çalışan, sonunda polisi aramayı başardı.

Döviz bürosuna gelen polis memurları, kepenkleri açıp içeri girdi ve saldırgan turisti yakaladı.

Karakola götürülen turist hakkında 'kasiyeri kaçırma' suçlamasında bulunulurken 100 doları da geri verilmedi.

TURİSTLERİN 'KABUL EDİLEMEZ' DAVRANIŞLARI

Salı günü gerçekleşen olay, medyada 'Venedik'te turistlerin kabul edilemez davranışlarında son perde' gibi yorumlarla yer aldı.

GONDOLDA ÖZÇEKİM YAPAMAZSIN

Geçen ay Güney Afrikalı bir turist ailesiyle birlikte kanal setine bağlanmış bir gondola atlayıp selfie çekmek isteyince, "Burası özel mülk, ya binmek için para ödersin ya da çeker gidersin" diyen gondolcuya sinirlenerek kafa ve yumruk atmıştı.

ÇAMAŞIRLA DENİZE GİREMEZSİN

Ağustosta iki Norveçli genç kadın Rio di Cannaregio Kanalı'nda çamaşırlarıyla yüzdükleri için para cezasına çarptırıldı.

OCAK YAKIP KAHVE PİŞİREMEZSİN

Temmuzda iki sırtçantalı Alman gezgin, Rialto Köprüsü altında seyyar ocakla kahve pişirirken yakalanınca, 950 euro para cezasına çarptırılmakla kalmadı, üstüne Venedik'ten sürüldü.

ÜSTÜ ÇIPLAK BİSİKLETE BİNEMEZSİN

Haziranda iki İngiliz turiste üstü çıplak bisiklete bindikleri için 350 euro para cezası kesildi.

YILDA 20 MİLYONDAN FAZLA TURİST

Nüfusu 53 bine inen ama yılda 20 milyondan fazla turist ağırlayan Venedik, turistlerden 'giriş vergisi' almaya da karar verdi.

KİŞİ BAŞI 10 EURO GİRİŞ VERGİSİ

Temmuz 2019'da başlaması gereken ama Ocak 2020'ye ertelenen 'giriş vergisi', düşük yoğunluklu turizm sezonunda 3, yoğun turizm sezonunda 6-8 ve Karnaval ile Paskalya gibi aşırı yoğun turizm sezonunda 10 euro kişi başı ücret alınmasını öngörüyor. Toplanacak paranın, turistlerin tarihi Venedik'e verdikleri zararların onarımına harcanacağı belirtiliyor.