Ben Affleck yeni aşkını çöpçatanlık uygulamasında arıyor

Ünlü oyuncu Ben Affleck’in yeni sevgili bulmak için ünlülerin ve VIP kişilerin yer alabildiği çöpçatanlık uygulamasına kaydolduğu belirtildi.

Üç çocuğunun annesi Jennifer Garner’dan 2015'de ayrılmasının ardından yapımcı Lindsay Shookus ie iki yıllık ililşki yaşayıp ayrılan Hollywood’un ünlü yıldızı Ben Affleck, çöpçatanlık uygulamasında profil açtı.

Page Six’in haberine göre, 47 yaşındaki ABD’li aktörün Raya adında, sadece ünlüler ve VIP (Çok Önemli Kişi) kişilerin katılabildiği özel çöpçatanlık uygulamasına girdi.

"O, gerçek bir partner istiyor, bir ünlüyle flört etmek değil" diyen Affleck’e yakın bir kaynak, “O özel biri ve şu anda iyi durumda. Çocukları var ve işine odaklanıyor, ama yeniden aşık olmaya da hazır” ifadesini kullandı.

Page Six’in haberleştirmesinin ardından uygulamadaki profilini değiştiren Affleck’in farklı bir profil görünümüyle hala uygulamada olduğu belirtildi.

Geçen günlerde yolda yürürken gözünü telefonundan ayırmadığı görülen Affleck’in bu hali, çöpçatanlık uygulamasıyla meşgul olduğu şeklinde yorumlandı.