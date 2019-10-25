Almanya’nın ‘Romeo’su: Kız arkadaşının tutulduğu cezaevine zorla girmeye çalıştı

Yetkililer gencin, dört metrelik cezaevi duvarına aşmak için elektrik direğine tırmandığını düşünüyor. Duvarın dikenli tellerine takılmaması için gencin kıyafetlerinin çoğunu çıkardığı da belirtiliyor.
Burayı aşarak hükümlülerin bulunduğu bölüme yönelen genç, kız arkadaşının ilk katta bulunan demir parmaklıklı hücresine ulaştı. Cezaevi görevlileri tarafından fark edilen âşık genç, aşağıya inmeyi reddetti. Genç, ancak itfaiyecilerin olay yerine gelmesiyle indirilebildi.
BASIN ‘ROMEO’YA BENZETTİ
Genç adamın zorla cezaevine girmeye çalışmak yerine neden bir görüş ayarlamadığı bilinmiyor. Aynı şekilde, kimi görmeye çalıştığı ya da ilişkisini kurtarıp kurtaramadığı da belirsizliğini koruyor.
Gencin, mülke izinsiz girmekle suçlanabileceği belirtiliyor.
Alman basını, genci her gece Juliet'in balkonuna tırmanan Romeo’ya benzetti.
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