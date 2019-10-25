Jack Dorsey, Twitter'a günde ne kadar vakit ayırdığını açıkladı

Twitter News Summit’te konuşan Jack Dorsey, BuzzFeed News’ten Ben Smith ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Webtekno'nun aktardığına göre Dorsey, sohbet sırasında 13 sene önce kurulmasına yardımcı olduğu platformda geçirdiği süreyi günde 2 saat ile sınırlandırdığını söyledi.

Etkinliğe katılan birçok gazetecinin attığı tweet’lere göre Dorsey; Smith’e, Twitter kullanım süresini Apple’da yer alan Screen Time adı verilen bir özellikle kısıtladığını söyledi.

Bu özellik, iOS 12’nin bir parçası olarak 2018 yılında duyurulmuştu. Özelliğin amacı ise kullanıcılara uygulamalarda ne kadar zaman geçirdiklerini göstermekti.

Bu özellik, ayrıca uygulamalara süre kısıtlaması koymak için de kullanılıyor.