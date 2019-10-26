Televizyon tarihinin en korkunç dizileri açıklandı

Rolling Stone dergisi, aralarında vampirler, seri katiller, zombiler ve ölüleri konu alan tüm zamanların en korkunç otuz tv dizisinden oluşan bir reyting listesi hazırladı.

Listede, David Lynch’in ilk bölümü 1990’da ekranlarda yer alan drama dizisi Twin Peaks ilk sırada yer aldı.

Bilim kurgu filmi Twilight Zone (1959) ve Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen’in katil manyak rolünü oynadığı Hanibal (2013) ilk üçe giren diğer diziler oldu. Yürüyen Ölü, Doğaüstü, Çok Garip Şeyler’de listede kendine yer bulan diğer diziler oldu.

Kanada’da 1990’dan 1996’ya kadar Nickelodeon kanalında yayınlanan Karanlıktan Korkuyor musun? dizisi ise listede son sırada yer aldı.