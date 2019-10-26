Miss Earth-2019 birincisi belli oldu

Facebook’ta yayınlanan yarışmanın birincisi, ev sahibi Filipinler tarafından açıklandı.

Yarışmada Rusya’yı, ilk on finalist arasında yer alan Rusya güzellik yarışmasının birincisi Anna Bakşeyeva temsil etti.

Miss Earth, her yıl Filipinler’de Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen en büyük güzellik yarışmalarından biridir. Dünya’nın en güzel kızlarının katıldığı yarışmanın temel amacı, çevre ve doğal yaşamın korunması ve insani sorunlara dikkat çekmektir.