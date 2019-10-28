Nadir bulunan bir Pokemon kartı, 195 bin dolara satıldı

Nadir bulunan Pokemon kartlarından biri, geçen hafta New York merkezli Weiss adlı bir şirket tarafından açık artırmaya çıkarıldı ve 195 bin dolara satıldı. Kart, dünyanın en pahalı Pokemon kartı olarak tarihe geçti.

1997-98 arasında Japonya’da yapılan Pokemon Kart Oyunu Resim Yarışması’nı (CoroCoro Comic) ilk üç sırada tamamlayan kişilere verilen Pokemon Illustrator, o dönem yalnızca 39 tane basıldı; ancak bunların yalnızca 10 tanesinin PSA onaylı olduğu biliniyor.

Nadir bulunması sebebiyle inanılmaz bir değere sahip olan kartlardan dördü, geçen yıllarda satıldı.

Webtekno'nun aktardığına göre geriye kalan Pokemon Illustrator kartından biri, New York merkezli Weiss adlı bir müzayede şirketi tarafından geçen hafta açık artırmaya sunuldu. Atsuko Nishida tarafından tasarlanan ve imzalanan, bireysel Pokemon kartlarından en nadir bulunanı olarak bilinen Pokemon Illustrator, tam 195 bin dolara satılarak, dünyanın en pahalı Pokemon kartı oldu.

Bu rakam, 2013 yılında aynı kart için verilen 54.970 dolarlık ihale ücretinin neredeyse dört katı.

Kartın teknik adı 'Pokémon Illustrator' olmasına rağmen, görüntüsü nedeniyle 'Pikachu Illustrator' olarak biliniyor. Ayrıca üst kısımda 'ILLUSTRATOR' yazan ve sağ altta kalem simgesine sahip olan tek Pokemon kartı bu.

Pokemon efsanesinin yaratıcısı Atsuko Nishida’nın imzasını taşıması da, kartı delicesine değerli hale getiren faktörlerin başında geliyor.