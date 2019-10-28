Apple'dan iPhone 5 kullanıcılarına uyarı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçen haftalarda yeni işletim sistemi iOS 13'ü kullanıcılarına sundu. Bu güncellemeden mahrum kalan modellerden birisi olan iPhone 5 için ise Apple'dan bir uyarı geldi.

İnternet sitesinde konuyla ilgili blog yazısı yayımlayan Apple, iPhone 5 kullanıcılarından iOS 10.3.4 sürümünü yüklemesini istedi.

Aynı açıklamada güncellemenin yapılmaması durumunda kullanıcıların neler ile karşılaşacağı bilgisine de yer verildi. Buna göre, eğer bir iPhone 5 sahibi, telefonuna güncelleme yapmazsa saat ve tarih gibi temel verilere dayalı olan yazılımları kullanamayacak.

Bu uygulamalar arasında telefon sahiplerinin olmazsa olmazları arasında yer alan e-posta sevisi, Safari ve iCloud bulunuyor.

Apple'ın güncelleme için verdiği son tarih ise 3 Kasım 2019.