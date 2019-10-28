Megadeth'in basçısı David Ellefson: Dave Mustaine kanseri yendi

Sosyal medyadan sık sık yaptığı paylaşımlarla da bilinen Megadeth'in 'front man'i, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Eylül ayında tedavisi hakkında açıklama yapan Mustaine, doktorların süreçle ilgili "çok pozitif" olduklarını ve tedavinin son aşamada olduğunu ifade etmişti.

Loudwire'daki habere göre, tedavi süreciyle ilgili yeni açıklamaysa grubun basçısı David Ellefson'dan geldi. Pomelo Rocker adlı YouTube kanalına söyleşi veren Ellefson, "Dave'in kanser tedavisi tamamlandı. Şu an iyileşme sürecinde. Sürecin tamamının sonlanması konusunda umutlu ve iyimseriz" dedi.

'2020'de yeni albümü çıkarmış olabiliriz'

Ellefson, grubun ne zaman tekrar kayıt ve konserlere başlayacağıyla ilgili de konuştu ve "Ona ihtiyacı olan vakti kullanmasına izin vereceğiz. Sonrasındaysa yeni albüme devam edeceğiz" dedi.

Ellefson yeni albümün ne zaman çıkacağıyla ilgili soruyaysa "Belki 2020'de yeni albümü çıkarmış olabiliriz" yanıtını verdi.

Megadeth'in, 2020 Ocak'tan itibaren Five Finger Death Punch'ın Avrupa turnesinde alt grup olarak sahnelere dönmesi bekleniyor.