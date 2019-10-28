Supernatural'da Sam Winchester karakterini canlandıran Padalecki, karıştığı kavganın ardından tutuklandı

Supernatural'ın yıldızlarından Jared Padalecki, eğlenmek için gittiği Stereotype adlı bir eğlence kulübünde kavgaya karıştı ve kısa süre sonra tutuklandı. Alkolü fazla kaçıran Padalecki, iki kişiyi darp etmekle suçlandı.

Supernatural'da Sam Winchester karakterine hayat veren Jared Padalecki, pazar sabahı Austin, Teksas'ta Stereotype adlı bir eğlence kulübünden ayrıldıktan kısa bir süre sonra tutuklandı. Sevilen oyuncunun iki saldırı olayına karıştığı ve alkol zehirlenmesi yaşadığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Padalecki, mekanda tartışma yaşadığı barmenin yüzüne yumruk attı ve ardından gelen genel müdürle de tartışarak darp etti. Yaşanan boğuşmanın ardından bir arkadaşı, ünlü oyuncuyu sakinleştirmek için onu dışarı çıkardı. Webtekno'nun TMZ'den aktardığı habere göre Padalecki, kendisini zaptetmeye çalışan memurlara bir tomar para gösterdi.

Padalecki'nin işlediği her bir suç için 5 bin dolar olmak üzere toplam 15.000 dolar para cezasına çarptırıldığı bildiriliyor. Oyuncunun serbest bırakılıp bırakılmadığı belli değil ve temsilcisi henüz olaya dair yorum yapmadı.

Oyuncunun mekanın açılışını Instagram hesabından daha önce duyurduğu ve bir süredir Stereotip'in müdavimlerinden biri olduğu biliniyor. Hatta aktörün 90'lar temalı eğlence kulübünün yatırımcısı veya sahibi olduğunu iddia ediliyor. Gece kulübü nostaljik bir konsepte ve video DJ'leriyle canlı müzik içeren bir konsepte sahip.