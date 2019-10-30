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16:52 30 Ekim 2019
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    Obez kedi Cinderblock

    Günlük egzersizlerinden her seferinde ‘minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi

    © Fotoğraf : Courtesy Brita Kiffney
    Yaşam
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    Zayıflaması için bindirildiği koşu bandının en ucuna ilişip bandın kayan şeridine temas eden tek patisini ‘tembelce’ ileri geri götüren Cinderblock isimli obez kedinin görüntüleri viral oldu. Veterinerine göre videolarının bu derece ilgi uyandırmasının sebebi, herkesin Cinderblock’ta kendinden bir parça görüyor olması.

    ABD’nin Washington eyaletindeki bir klinikte tedavi gören Cinderblock isimli obez kedinin sağlıklı bir kiloya inebilmesi için veteriner gözetiminde yaptığı günlük egzersizlerin görüntüleri milyonlarca kez izlendi. "Beni buradan kurtarın" dercesine bakıp miyavlayan British Shorthair cinsi kedinin kilo vermek için en ufak bir çaba sarf etmekten kaçındığı görülüyor.

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    Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Egzersiz alanının bulunduğu klinikteki veterinerlerden Brita Kiffney'in açıklamalarına göre, demans hastası olan babasının sağlık sorunlarıyla ilgilendiğinden ötürü 8 yaşındaki kediye daha fazla bakamayacağını söyleyen sahibi, uyutulması için Cinderblock’u Kanada sınırının yakınlarındaki Bellingham şehrinde yer alan Northshore Hayvan Hastanesi’ne getirmiş.
    ‘Sahibi onu uyutmamı istedi ancak bunu yapamazdım’
    Kiffney, "Onu uyutamazdım, sahibinden kedisini bana vermesini istedim. O da bunu kabul ederek bana minnettar olduğunu söyledi. Kedisini de Cinder’ın uyutulmasını istemiyordu, ancak babasıyla uğraşmakla fazlasıyla meşguldü" diyor.
    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Veteriner, Cinderblock’un ileri derecede obez olmasının sebebinin, babanın onu aşırı beslemesi olduğunu ekliyor.

    Kiffney ve kliniğin diğer veterinerleri, 11 kilo ağırlığındaki Cinderblock’un zayıflamasına yardımcı olmak için pek çok yola başvurduklarını söylüyor. Hatta su içinde egzersiz yapması için ona özel olarak bir koşu bandı da hazırlamışlar. Ancak anlattıklarına göre kedi, her seferinde egzersizlerden ‘minimum eforla’ sıyrılmanın bir yolunu bulunuyor. 

    Kedinin, koşu bandındayken patilerinden sadece birisini kayan şerit üstünde tutarak minimum düzeyde hareket ettiğini gösteren video da sosyal medyada klinik çalışanları tarafından paylaşıldı.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)'in paylaştığı bir gönderi ()

    ‘Kolunu tartıdan dışarı sarkıtıp hile yapmanın bir yolunu bile buldu’

    Milyonlarca defa izlenen bu videonun devam görüntüleri de birincisi kadar ilgi topladı. Bu görüntülerden birisine göre Cinderblock, veterinerler kilosunu ölçmek istediğinde kolunu tartının haznesinin dışına çıkartıp ‘yine hile yapmanın bir yolunu buluyor.’

    Kilo vermek için en ufak bir çaba sarf etmekten kaçınan kedinin ‘tembel cazibesine’ kapılanlardan birisi olan sanatçı Alex Plante'nin Cinderblock çizimleri de binlerce kişi tarafından beğenildi ya da retweet edildi.

    ​‘Her birimizin içinde bir Cinderblock var’

    Plante CNN televizyonuna demecinde, Cinderblock’un günlük egzersizlerinin viral olmasının, insanların onun hisleri ile kendi hisleri arasında bir yakınlık bulmuş olmasından kaynaklandığını söylüyor ve ekliyor: “Hayatının bir noktasında kim kendini koşu bandında ağlarken bulmamıştır ki? Herkesin buna benzer bir anısı vardır.”

    Gözetimindeki kedinin sosyal medya üzerinde bu kadar büyük bir üne kavuşmasının nedeni, veteriner Kiffney’e göre de egzersiz yapmaktan kaçınan insanların Cinderblock’ta kendilerinden bir parça bulabiliyor olmaları.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)'in paylaştığı bir gönderi ()

    ‘Pek çok kişi, evcil hayvanlarının aşırı kilolu olduğunun bilincinde dahi değil’

    Ancak veteriner, Cinderblock’un bu durumunun, evcil hayvanların sağlığına dikkat edilmesi yönünde bir uyarı olarak algılanmasını istediklerini de söylüyor. Kiffney, “Yaptığımız paylaşımlarla, evcil hayvanların obezitesine karşı farkındalık uyandırmayı amaçlıyoruz. Zira evcil hayvanların neredeyse yüzde ellisi ya aşırı kilolu ya da obez. Hatta pek çok kişi, evcil hayvanlarının fazla kilolu olduğunun bilincinde dahi değil” diyor.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Northshore Veterinary Hospital (@northshore_vet)'in paylaştığı bir gönderi ()

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    Etiketler:
    Tedavi, Veteriner, Kedi, zayıflama
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