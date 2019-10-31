İngiltere’de 25 bin sterlin maaşla çalışacak seyyah aranıyor

Yıl boyunca aralarında ABD, Tayland, BAE, İtalya ve İzlanda’nın da bulunduğu 40’ı aşkın ülkeyi ziyaret edecek olan seyyah, isterse her yolculuk için farklı bir arkadaşını da yanında götürebilecek.

Adaylardan YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında izlenimlerini anlatmalarını isteyen şirket, iş ilanında, “Wowcher Travel’in sunduğu imkanların inanılmaz derecede mükemmel olduğunu ve tüm dünyada indirimlerimizden faydalanarak vakit geçirmenin ne kadar şaşırtıcı olduğunu göstereceğinizi umuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yıllık 25 bin sterlin maaşla çalışacak olan adayların pasaportlarının olması ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

Adayların 30 Aralık’a kadar kendi sosyal medya hesaplarından paylaşacakları 30 saniyelik bir videoda, bu iş için neden uygun olduklarını anlatmaları gerekiyor.