Talat Bulut'un 100 bin TL'lik tazminat davasına mahkemeden ret

Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ceren Aslan, Talat Bulut’u 8 yıldır tanıdığını söyleyerek “Ben menajerlik şirketinin sahibi olduğum için Talat Bey ile çalışmaktayım. Bu dönemde Talat Bey’in yaşadıklarına şahit oldum. Kendisinin film çekimleri iptal edildi. Reklam işbirliği ile anlaşmamız iptal edildi. Maddi ve manevi zarara uğramıştır. Ortaya atılan iddia sonucunda yaşadığı linç kampanyasında psikolojik olarak rahatsızlık yaşamıştır ve bu konuda bir doktordan yardım almıştır. Büyük zarara uğramıştır” şeklinde beyanda bulundu.

'Cinsel istismarı kanıtlamak zordur çünkü gizli olur'

Söz alan davalı avukatı ise tanık beyanında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyleyerek, “Müvekkilimin olaylarından sonra tüm mağdurlar çıkıp davacının onlara yaptıklarını anlatmıştır. Bu nedenle linç kampanyasına müvekkilim sebebiyet vermemiştir. Cinsel istismarı kanıtlamak zordur çünkü gizli olur. Bu konular hassas konulardır burada tartışılması doğru değildir. Davanın reddine karar verilmesini talep ederiz” dedi.

Bir televizyon dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş.’yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut, bu iddiaya takipsizlik kararı verilmesinin ardından Özge Ş.’ye 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.