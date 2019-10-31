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14:08 31 Ekim 2019
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    Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

    © AA /
    Yaşam
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    Türkiye, bugün Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sağanak ve fırtına; Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli'nde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'de bugün başlayacak serin ve yağışlı hava pazar gününe kadar etkisini sürdürecek. 

    Bugün kuzey kesimlerde etkili olmaya başlayacak yağışların, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemle birlikte ülkenin büyük bir bölümünde görülmesi, cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

    Kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak hava sıcaklığının, özellikle yarın iç ve batı bölgelerde, cumartesi günü ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 4-7 derece azalacağı öngörülüyor.

    Yağış, sağanak, yağmur
    © DHA /
    Meteoroloji uyardı: Sis, pus, yağmur
    Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Eskişehir ile Kütahya'nın kuzey çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.

    Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

    Yarın ise ülkenin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

    Pazar günü sıcaklıklar tekrar artacak

    Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Cumartesi günü de doğu bölgelere hareket edecek yağışlı havanın, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kara neden olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

    Hava sıcaklığının pazar günü iç ve batı bölgelerde, hafta başından itibaren ülke genelinde tekrar artması öngörülüyor.

    İstanbul'da fırtına bekleniyor

    İstanbul'da bugün beklenen sağanağın, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli'de için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek sağanak, gece saatlerinde etkisini artıracak. Sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

    Kırklareli'nin doğusu (Demirköy ve Vize) ile Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

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    Etiketler:
    Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Sağanak, Fırtına, Yağış, Meteoroloji, Türkiye
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