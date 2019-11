Steam fiyatı 15 TL olan oyun, birkaç saatliğine ücretsiz oldu

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformlarından Steam, normal fiyatı 15 TL olan oyunu birkaç saatliğine ücretsiz yaptı. 'Dracula 3: The Path of the Dragon' isimli bu oyundaki amaç, bulmacaları çözmek ve vampirlerin peşine düşmek.

Webtekno'nun aktardığına göre dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformlarından Steam, normalde 15 TL olan 'Dracula 3: The Path of the Dragon'u bugün saat 18:00'a kadar ücretsiz olarak sunuyor.

Dracula 3: The Path of the Dragon, tek oyunculu bir bulmaca ve gerilim oyunu. Oyunda çözülmesi gereken çok sayıda bulmaca bulunuyor ve bu bulmacaları çözerek oyunun hikayesinin tamamlanması bekleniyor.

Oyunseverlerin vampirlerin peşine düşeceği 'Dracula 3: The Path of the Dragon', özellikle müzikleri ve görsel efektleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.