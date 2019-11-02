'Banksy deşifre oldu': Sanatçıya ait olduğu iddia edilen fotoğraflar eski menajeri tarafından yayımlandı

BBC'nin haberine göre , Banksy'nin eski menajeri ve fotoğrafçısı Steve Lazarides tarafından çekilen fotoğraflarda, Banksy olduğu belirtilen kişi farklı yerlerde ünlü grafitileri üzerinde çalışırken görülüyor, ancak hiçbirinde sanatçının yüzü görünmüyor.

Lazarides, ünlü sanatçı ile 10 yıldan uzun bir süre birlikte çalıştı.

Banksy, şimdiye kadar kimliğini gizli tutmayı başardı.

Lazarides, Banksy ile "11 olağanüstü yıl boyunca birlikte çalıştığını ve bu süreçte birkaç kanun da dahil olmak üzere, kurallar kitabındaki tüm kuralları yıktıklarını" söyledi.

"Sanat dünyasından nefret ediyorum" diyen Lazarides, Banksy ile geçirdiği yıllar için ise, "Bu bir yolculuktu. Yine de artık dışında olmaktan ve başka bir yolculuğa yelken açmak üzere olmaktan memnunum" dedi.

Lazarides, Banksy'nin de memleketi olan Bristol şehrinden. 1997 yılında sanatçının portresini yapmak için görevlendirildi, bu iş 11 yıllık ortaklığın başlangıcı oldu.

Banksy'nin menajeri, fotoğrafçısı, şoförü ve galericisi olarak çalıştı.

Lazarides'in "Banksy Captured" isimli yeni kitabında, Banksy'yi çalışırken gösteren fotoğrafların yanı sıra sanatçının bazı sokak resimleri de yer alıyor.

Banksy’s former agent releases previously-unseen up-close images of artist ‘in action’ https://t.co/g00DeI8Fy1 — Sputnik (@SputnikInt) November 1, 2019

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