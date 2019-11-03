Rus kozmonot Lazutkin: Yabancı kozmonotları eğitme konusunda deneyimimiz büyük

Türkiye ile Rusya arasındaki olası işbirliği çerçevesinde Türk astronotların Rusya’da eğitilmesi konusunu değerlendiren Rus kozmonot Lazutkin, “İyi bir eğitim alacaklardır. Bizim yabancı kozmonotları eğitme konusunda büyük bir deneyimimiz var ve inanıyorum ki yakın zamanda bir Türk kozmonota da ‘uzayda neler gördünüz’ diye sorulacaktır” dedi.

Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, TED Üniversitesi’nde Rus Dili ve Kültür Merkezi (RUSMER) işbirliği ile “II. Uzaya Doğru Konferansı”nda öğrencilerle buluştu. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin de desteklediği konferansta Lazutkin, aldığı eğitimi, uzay yolculuğuna ilişkin yaşadıklarını, uçuş anını öğrencilerle paylaştı. İkinci kez Ankara’da konferans gerçekleştiren Rus kozmonot Lazutkin’e öğrencilerin ilgisi de yoğun oldu. Üniversite tarafından Lazutkin’e plaket sunulurken, Rus kozmonot isteyenler için fotoğraf da imzaladı.

Burada Sputnik’in sorularını yanıtlayan Lazutkin, bugün dünyanın uzay bilimi konusunda büyük adımlar atacak noktaya geldiğini düşündüğünü ifade ederken, bu çalışmalar konusunda öncesinde olduğu gibi bir rekabetten de söz edilemeyeceğini belirtti. Lazutkin, “Rekabet insanlığın doğal duygusu, iki kişi benzer konuda faaliyet gösteriyorsa, kim daha iyi yapabilir çabası içine girebilir ancak öncesindeki uzay yarışında, özellikle Amerika ile Sovyetler Birliği arasında çok sert bir yarış söz konusuydu; ‘ben birinciyim’ diye sert bir rekabet içinde ilerliyorlardı. Oysa şimdi bir çok ülke var uzay çalışmaları içinde ve hepsi bir bütünün bir parçası şeklinde birleştiler, bilim adamlarının peşinde ilerliyorlar ve hepsi birlikte ‘biz birinciyiz’ diyecek noktaya doğru ilerliyor” diye konuştu.

'Türklerle çalışma konusunda bir kararlılık ve bir niyet ortaya konmakta'

Lazutkin, Türkiye ile Rusya arasında uzay alanında iş birliği konusunu da değerlendirdi. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, iki ülkenin uzay alanında iş birliğine ilişkin hükümetler arası çerçeve anlaşma hazırlanacağını açıklamıştı. Lazutkin, “Türklerle çalışma konusunda bir kararlılık ve bir niyet ortaya konmakta. Böyle bir çalışma da memnuniyet verici” dedi.

Türk astronotların eğitimlerini Rusya’da alabileceği planıyla ilgili de Lazutkin, “Şunu söyleyebilirim, iyi bir eğitim alacaklardır. Bizim özellikle yabancı kozmonotları eğitme konusunda büyük bir deneyimimiz söz konusu ve inanıyorum ki bana sorulduğu gibi yakın bir zamanda bir Türk kozmonota da ‘uzayda neler gördünüz’ diye sorulacaktır” diye konuştu.

Lazutkin, astronot olma yolculuğunda olanlara da “İlk olarak bunun çok zor bir yolculuk olduğunu anlamaları gerekiyor, inanılmaz bir çaba sarf etmeleri gerekiyor, tehlikeli bir yolculuk. Maddi zenginliğe giden bir yol değil ancak uzaya uçarlarsa hiçbir şey konusunda, ne kaybettikleri ne de yaşadıkları zorluklar konusunda, pişmanlık duymayacaklardır” diye seslendi.

1997 yılında uzay uçuşunu yapan ve Soyuz TM-25 uzay aracı ve Mir Uzay İstasyonu’nda 184 gün 22 saat geçiren Lazutkin, uçuş sırasında bir çarpışma sonucunda uzay istasyonunda çıkan yangını atlatmıştı. Lazutkin’in, Rusya Federasyonu Kahramanı ödülü ve Uzayda Keşif için Hizmetler Madalyası bulunyor. Lazutkin ayrıca Amerikan Uzay Ajansı NASA’dan da Uzay Uçuş Madalyası ve Kamu Hizmetleri Madalyası aldı.