Kayıt
12:16 05 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Paris'te romantik vakit geçirmişim gibi çek: Gittiği ülkelerde mükemmel fotoğrafı paylaşmak için yabancıları öpüyor

    © AFP 2019 / FRED DUFOUR
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 45
    Abone ol

    Seyahat ettiği şehirlerin simge yapıları önünde romantik fotoğrafları olsun isteyen bir genç kadın, hiç tanımadığı erkeklere öpüşmeyi teklif ederek fotoğraf çektirdiği söyledi. Sıradışı bu turist, Eyfel Kulesi ile Kolezyum önündeki fotoğrafları ve bir itfaiyeciyi öptüğü kareyle sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medyada mükemmel fotoğrafı paylaşmak işini bir adım öteye taşıyan Kosovalı Kristiana Kuqi, bu anları yaratıyor. Seyahat ettiği şehirlerin simge yapıları önünde romantik fotoğrafları olsun isteyen Kuqi, kelimenin tam anlamıyla yoldan geçen erkeklere öpüşmeyi teklif ediyor ve çektiği fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıyor.

    Kuqi’nin hikâyesi ilk olarak Fransa’nın başkenti Paris’teki kareyle başladı. Reading Üniversitesi’nde bir dönemlik ders alan Kuqi, Paris’te erkek arkadaşıyla buluşmayı ve birlikte Avrupa’yı gezmeyi planlıyordu. Ancak çift ayrılınca planlar değişti.

    Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya
    Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı
    Üniversiteden mezun olduktan bir arkadaşıyla Paris’e giden 23 yaşındaki Kristiana Kuqi, aklındaki romantik kareyi yaratmak için sıradışı bir fikri ortaya attı.

    Kuqi, işlerin nasıl geliştiğini şöyle anlattı; “Eyfel Kulesi’nin önünde öpüşürken bir fotoğrafım olmasını her zaman istedim. Etrafıma bakıyordum ve şahane bir adam gördüm, kendi kendime şöyle dedim; ‘Romantik bir kareye ihtiyacın var ve al sana şans’. Arkadaşıma fikrimi söyledim, ikimiz de ürktük. Adama yaklaşıp İngilizce bilip bilmediğini sordum. ‘Evet’ deyince bu kez bir sevgilisi olup olmadığını sordum. ‘Hayır’ dedi. Ona baktım, cool görünmek için elimden geleni yaparak, ‘Hey, fotoğraf için beni tam şurada Eyfel Kulesi önünde öpebilir misin?’ diye sordum. ‘elbette’ diye yanıt verdi. İşte böyle başladı.”

    Bu kareyi Twitter hesabından paylaşan Kuqi, “Eyfel Kulesi’nde tanıştığım ve Paris’te romantik zaman geçirmiş gibi görünmek için öpüşürken fotoğraf çektirmeyi teklif ettiğim bu adam umarım iyidir” diye yazdı.

    Kuqi bunun ardından yabancılarla öpüştüğü iki kareyi daha paylaştı. İtalya’nın başkenti Roma’da Kolezyum önünde çekilen benzer kare için Kuqi, “Romalı bu adam da umarım iyidir” dedi.

    ABD’nin Kentucky eyaletindeki bir düğünde yine yabancı bir itfaiyeciyle öpüşürken çekilen üçüncü kare için de, “Ben Kentucky’deyken, düğünde çıkan bir yangın için gelen bu itfaiyeci, umarım o da iyidir” yorumunu yaptı.

    Bu anları ‘saf insani bağlantılar’ olarak tanımlayan Kristiana Kuqi, fotoğraf çekildiği yabancılarla daha sonra konuşmadıklarını söyledi.

    © AFP 2019 / GERARD JULIEN
    Instagram’dan sonra Facebook da ‘like’ları gizleyecek
    Kuqi, “İsimlerini bile bilmiyorum ama iyi olmalarını umuyorum. Benim için sadece fotoğraf kareleri değil, dürüst olmak gerekirse bu, kendine güvenle ve doğallıkla ilgili. Her zamanda yüzümde kocaman bir gülümsemeyle oradan ayrılıyorum ve ‘Evet, o kız benim’ diye düşünüyorum” diye konuştu.

    Kristiana’nın paylaşımları sosyal medyada gündem olurken, genç kadın cesareti nedeniyle pek çok övgü aldı. Bazı kullanıcılarsa, mükemmel anı yakalamak adına Kristiana gibi aynı yönteme başvurduklarını itiraf etti.

    Yapılan yorumlardan birine cevap veren Kristiana, “Açıkçası bu can sıkıcı ama ruha iyi geliyor. Bunun ardından hayatımın en iyi gününü yaşadım” dedi.

    Etiketler:
    itfaiyeci, Kentucky, Twitter, Kristiana Kuqi, Sosyal medya, Kolezyum, Roma, Turist, Paris, Eyfel Kulesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    Karikatür
    Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet