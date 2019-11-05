Paris'te romantik vakit geçirmişim gibi çek: Gittiği ülkelerde mükemmel fotoğrafı paylaşmak için yabancıları öpüyor

Seyahat ettiği şehirlerin simge yapıları önünde romantik fotoğrafları olsun isteyen bir genç kadın, hiç tanımadığı erkeklere öpüşmeyi teklif ederek fotoğraf çektirdiği söyledi. Sıradışı bu turist, Eyfel Kulesi ile Kolezyum önündeki fotoğrafları ve bir itfaiyeciyi öptüğü kareyle sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada mükemmel fotoğrafı paylaşmak işini bir adım öteye taşıyan Kosovalı Kristiana Kuqi, bu anları yaratıyor. Seyahat ettiği şehirlerin simge yapıları önünde romantik fotoğrafları olsun isteyen Kuqi, kelimenin tam anlamıyla yoldan geçen erkeklere öpüşmeyi teklif ediyor ve çektiği fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıyor.

Kuqi’nin hikâyesi ilk olarak Fransa’nın başkenti Paris’teki kareyle başladı. Reading Üniversitesi’nde bir dönemlik ders alan Kuqi, Paris’te erkek arkadaşıyla buluşmayı ve birlikte Avrupa’yı gezmeyi planlıyordu. Ancak çift ayrılınca planlar değişti.

Üniversiteden mezun olduktan bir arkadaşıyla Paris’e giden 23 yaşındaki Kristiana Kuqi, aklındaki romantik kareyi yaratmak için sıradışı bir fikri ortaya attı.

Kuqi, işlerin nasıl geliştiğini şöyle anlattı; “Eyfel Kulesi’nin önünde öpüşürken bir fotoğrafım olmasını her zaman istedim. Etrafıma bakıyordum ve şahane bir adam gördüm, kendi kendime şöyle dedim; ‘Romantik bir kareye ihtiyacın var ve al sana şans’. Arkadaşıma fikrimi söyledim, ikimiz de ürktük. Adama yaklaşıp İngilizce bilip bilmediğini sordum. ‘Evet’ deyince bu kez bir sevgilisi olup olmadığını sordum. ‘Hayır’ dedi. Ona baktım, cool görünmek için elimden geleni yaparak, ‘Hey, fotoğraf için beni tam şurada Eyfel Kulesi önünde öpebilir misin?’ diye sordum. ‘elbette’ diye yanıt verdi. İşte böyle başladı.”

Bu kareyi Twitter hesabından paylaşan Kuqi, “Eyfel Kulesi’nde tanıştığım ve Paris’te romantik zaman geçirmiş gibi görünmek için öpüşürken fotoğraf çektirmeyi teklif ettiğim bu adam umarım iyidir” diye yazdı.

I hope this guy i met at the Eiffel Tower and asked for a pic of us kissing so i could pretend i had a romantic time in Paris is doing good. pic.twitter.com/KD4mxMI9NX — kristiana (@KristianaKuqi) November 1, 2019

Kuqi bunun ardından yabancılarla öpüştüğü iki kareyi daha paylaştı. İtalya’nın başkenti Roma’da Kolezyum önünde çekilen benzer kare için Kuqi, “Romalı bu adam da umarım iyidir” dedi.

I hope this one from Rome is good too <3 pic.twitter.com/cndQtiq51l — kristiana (@KristianaKuqi) November 1, 2019

ABD’nin Kentucky eyaletindeki bir düğünde yine yabancı bir itfaiyeciyle öpüşürken çekilen üçüncü kare için de, “Ben Kentucky’deyken, düğünde çıkan bir yangın için gelen bu itfaiyeci, umarım o da iyidir” yorumunu yaptı.

And the fireman who responded to a fire at a wedding i was at in Kentucky. Hope he’s good too <3 pic.twitter.com/vYWp3z3WIa — kristiana (@KristianaKuqi) November 1, 2019

Bu anları ‘saf insani bağlantılar’ olarak tanımlayan Kristiana Kuqi, fotoğraf çekildiği yabancılarla daha sonra konuşmadıklarını söyledi.

Kuqi, “İsimlerini bile bilmiyorum ama iyi olmalarını umuyorum. Benim için sadece fotoğraf kareleri değil, dürüst olmak gerekirse bu, kendine güvenle ve doğallıkla ilgili. Her zamanda yüzümde kocaman bir gülümsemeyle oradan ayrılıyorum ve ‘Evet, o kız benim’ diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kristiana’nın paylaşımları sosyal medyada gündem olurken, genç kadın cesareti nedeniyle pek çok övgü aldı. Bazı kullanıcılarsa, mükemmel anı yakalamak adına Kristiana gibi aynı yönteme başvurduklarını itiraf etti.

Yapılan yorumlardan birine cevap veren Kristiana, “Açıkçası bu can sıkıcı ama ruha iyi geliyor. Bunun ardından hayatımın en iyi gününü yaşadım” dedi.