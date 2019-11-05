Girit Adası açıklarında kaybolan turist şeker yiyerek hayatta kaldı

Girit adası açıklarında iki gün boyunca bir lastik botun içinde kurtarılmayı bekleyen Yeni Zelandalı bir turistin şeker yiyerek hayatta kaldığı belirtildi. Kurtarılan turist, “Hâlâ bir lolipopum daha var” dedi.

Ege Denizi’nde Yunanistan’a ait Girit Adası açıklarında kaybolduğu belirlenen Yeni Zelandalı Kushila Stein, 37 saatlik çilesinin ardından pazar günü Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Stein’ın bu süre zarfında şeker yiyerek hayatta kaldığı ve üşümemek için plastik torbalarla kendisini sardığı belirtildi.

Tourist lost at sea off Greek island 'survived by eating sweets' https://t.co/gNUSgH5OOR — BBC News (World) (@BBCWorld) November 5, 2019

Deneyimli bir denizci olduğu belirtilen 45 yaşındaki Stein’ın fark edilmesini kolaylaştırmak için başının üzerine kırmızı bir çanta koyduğu ve bir aynayı da güneş ışığını yansıtmak için kullandığı belirtildi.

Kushila Stein’ın, Türkiye’nin güneyinden yatla Yunanistan ’a giden Mike adındaki bir adama yardım ederken kaybolduğu kaydedildi. Bu esnada cuma günü lastik botla Folegandros adasına doğru açılmak isteyen Stein, geri dönüş yolunda küreklerinden birini kaybetti ve kuvvetli rüzgârlar da botu savurdu. Stein’ın yata dönmemesi üzerine yetkililere haber verildi.

Stein, Girit’in 100 kilometre açığında, Folegandros adası yolunda bulundu. Bulununca annesini arayarak durumu anlatan Stein’ın, “Hâlâ bir lolipopum daha var” dediği de belirtildi.