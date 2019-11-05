Girit Adası açıklarında kaybolan turist şeker yiyerek hayatta kaldı

Ege Denizi’nde Yunanistan’a ait Girit Adası açıklarında kaybolduğu belirlenen Yeni Zelandalı Kushila Stein, 37 saatlik çilesinin ardından pazar günü Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Stein’ın bu süre zarfında şeker yiyerek hayatta kaldığı ve üşümemek için plastik torbalarla kendisini sardığı belirtildi.
Tourist lost at sea off Greek island 'survived by eating sweets' https://t.co/gNUSgH5OOR— BBC News (World) (@BBCWorld) November 5, 2019
Deneyimli bir denizci olduğu belirtilen 45 yaşındaki Stein’ın fark edilmesini kolaylaştırmak için başının üzerine kırmızı bir çanta koyduğu ve bir aynayı da güneş ışığını yansıtmak için kullandığı belirtildi.
Stein, Girit’in 100 kilometre açığında, Folegandros adası yolunda bulundu. Bulununca annesini arayarak durumu anlatan Stein’ın, “Hâlâ bir lolipopum daha var” dediği de belirtildi.
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