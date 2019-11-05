Doğum günü partisine kimse gelmedi: Trudeau, Luke Skywalker ve hokey takımı kutlama için sıraya girdi

Kanada’da doğum günü partisine davet ettiği arkadaşlarından hiçbiri gelmeyince 11 yaşına yalnız giren oğlu için üzülen baba Twitter’da “Ona biraz sevgi gösterin” çağrısında bulundu. Kanada Başbakanı Trudeau, Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill ve çocuğun favori hokey takımı da buna yanıt vererek mutlu yıllar diledi.

11 yaşına giren Kade doğum günü partisinde yalnız kalınca baba Jason Foster, Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, “Bu incitti. Twitter’daki arkadaşlarımdan ona bugün biraz sevgi göstermesini istiyorum. Eğer bir dakikanız varsa lütfen ona bir doğum günü dileğinde bulunun” diye yazdı.

Foster, mesajına Kade’in bir fotoğrafını da ekledi. Fotoğrafta Kade, en sevdiği buz hokeyi takımı olan Toronto Maple Leafs’in tişörtünü giyerken ve hokey temalı bir pastanın başında yalnız dururken görülüyor.

My son Kade had his 11th birthday party last night. None of his invited friends came. That hurt. I’m asking my Twitter friends to show him some love today. If you have a minute, please send him a birthday wish. @Marner93 @91Tavares @MapleLeafs #LeafsForever pic.twitter.com/kn0vP1l6z8 — Jason Foster (@NLWildlife) November 3, 2019

Takım sürpriz planlıyor

4 binden az takipçisi olmasına karşılık Foster’ın bu mesajı kısa sürede 24 bin defa paylaşıldı ve 51 binden fazla yanıt aldı.

Yanıtlardan biri Kade’in favorisi Toronto Maple Leafs’tendi. Takımın oyuncularından Mitch Marner, “Arkadaşım Kade’in 11. yaşgününü kutlarım” diye yazdı.

Marner’ın takım arkadaşı John Tavares de “Mutlu yıllar Kade! Takımdaki tüm arkadaşların seninle birlikte kutlama yapmayı dört gözle bekliyor” dedi. Marner ve Tavares, Kade için bir sürpriz planladıklarını da söyledi.

Happy 11th Birthday Kade! All your friends on the team look forward to celebrating with you. I’m hearing it’s going to be quite the surprise. @Marner93 @MapleLeafs https://t.co/knidhCar7G — John Tavares (@91Tavares) November 3, 2019

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da kutlamalara katılmakta gecikmedi. Bir balon emojisi de ekleyen Trudeau, “11. Doğum günün kutlu olsun” diyerek çağrıyı yanıtsız bırakmadı.

Happy 11th birthday, Kade! 🎈 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 4, 2019

Star Wars’da (Yıldız Savaşları) Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill de, filmden bir videoyla birlikte, “Kade’e en mutlu doğum günü olmasını diliyorum” diye yazdı. Hamill, mesajını ‘Kankan, Mar” diye imzaladı.

Wishing Kade the happiest of birthdays!

Your pal, Mar🐫 pic.twitter.com/86tZwfP0qB — Mark Hamill (@HamillHimself) November 3, 2019

ABD’li oyuncu Ben Stiller da kervana katıldı, “Kade, hiç hokey oynamam ama mutlu yıllar adamım” dedi.

Kanada’nın ünlü restoran zincirlerinden biri olan Tim Hortons ise Kade’e ücretsiz bir doğum günü partisi düzenlemeyi önerdi. İki polis memuru da Kade’e merkezlerinde ağırlamayı teklif etti.

Bu yoğun ilgi karşısında şaşırdıklarını belirten baba Jason Foster, Twitter’dan bir mesaj paylaşarak herkese teşekkür etti.

Baba, “Bugün neler olduğunu anlayamıyoruz. Kade ve geri kalanımız hayretler içindeyiz. Kade’a mesaj gönderen HERKESE yürekten teşekkür ediyorum. O, harika bir çocuk ve bugünü hiç unutmayacak” ifadelerini kullandı.