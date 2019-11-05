Facebook logosunu değiştirdi

Facebook, kurulduğundan beri kullandığı logusunda değişikliğe gitmeye karar verdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni logo Facebook ve bünyesi altındaki Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp gibi platformlarda kullanılmaya başlanacak.

Facebook tarafından yapılan açıklamada "Gelecek haftadan itibaren yeni logomuzu kullanmaya başlayacağız. Yeni logomuzda daha sade bir tipografi kullandık" ifadelerine yer verildi.

Facebook has a new corporate brand logo!



👍| 👎 ? https://t.co/5dwmgXKNjA pic.twitter.com/7YbIBqUBw3 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 4, 2019

​Platformlara göre renk değiştireceği belirtilen logo, Facebbok'ta mavi, Instagram'da turuncu, WhatsApp'ta ise yeşil olacak.

facebook yeni logo

'Facebook artık size bağıracak'

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Facebook'un yeni logosunu ti'ye aldı. Kullanıcılardan bazıları tek yeniliğin logonun büyük harfle yazılması olduğunu belirtirken, bazıları da 'siyasi reklam' tartışmalarıyla boğuşan şirketin bunları çözmek yerine marka imajını yenilemeye odaklanmasını eleştirdi.

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Bir kullanıcı yeni logonun büyük harfle olmasıyla 'Facebok artık size bağıracak' diye tweetledi.

Facebook, only now yelling at you. https://t.co/obKzeJUzUl — Josh Marshall (@joshtpm) November 4, 2019

​Bir başkası ise şirketin 'etik olmayan çalışma prensibi' yerine logosuyla 'uğraşmasını' eleştirdi.

Facebook:

-racism

-conspiracy theories

-unethical business practices



FACEBOOK:

-RACISM

-CONSPIRACY THEORIES

-UNETHICAL BUSINESS PRACTICES — Sam Sykes (@SamSykesSwears) November 4, 2019

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