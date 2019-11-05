Facebook logosunu değiştirdi

Facebook, kurulduğundan beri kullandığı logusunda değişikliğe gitmeye karar verdiğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni logo Facebook ve bünyesi altındaki Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp gibi platformlarda kullanılmaya başlanacak.
Facebook tarafından yapılan açıklamada "Gelecek haftadan itibaren yeni logomuzu kullanmaya başlayacağız. Yeni logomuzda daha sade bir tipografi kullandık" ifadelerine yer verildi.
Facebook has a new corporate brand logo!— Matt Navarra (@MattNavarra) November 4, 2019
👍| 👎 ? https://t.co/5dwmgXKNjA pic.twitter.com/7YbIBqUBw3
Platformlara göre renk değiştireceği belirtilen logo, Facebbok'ta mavi, Instagram'da turuncu, WhatsApp'ta ise yeşil olacak.
'Facebook artık size bağıracak'
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Facebook'un yeni logosunu ti'ye aldı. Kullanıcılardan bazıları tek yeniliğin logonun büyük harfle yazılması olduğunu belirtirken, bazıları da 'siyasi reklam' tartışmalarıyla boğuşan şirketin bunları çözmek yerine marka imajını yenilemeye odaklanmasını eleştirdi.
Facebook vs FACEBOOK pic.twitter.com/XSy5NdL6aI— andrew (@zieg) November 4, 2019
Bir kullanıcı yeni logonun büyük harfle olmasıyla 'Facebok artık size bağıracak' diye tweetledi.
Facebook, only now yelling at you. https://t.co/obKzeJUzUl— Josh Marshall (@joshtpm) November 4, 2019
Bir başkası ise şirketin 'etik olmayan çalışma prensibi' yerine logosuyla 'uğraşmasını' eleştirdi.
Facebook:— Sam Sykes (@SamSykesSwears) November 4, 2019
-racism
-conspiracy theories
-unethical business practices
FACEBOOK:
-RACISM
-CONSPIRACY THEORIES
-UNETHICAL BUSINESS PRACTICES
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